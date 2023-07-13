Смачні ковбаски до пива: простий рецепт кабаносів зі свинини по-польськи

М’ясна страва чудово зберігатиметься навіть без холодильника

Улюблену закуску до пива можна приготувати вдома. Ви не повірите, але вдома можна приготувати навіть кабаноси – довгі тонкі ковбаски родом з Польщі. Вони з’явилися як їжа для мисливців і солдатів, що опинилися далеко від дому. Форма таких ковбасних виробів дозволяла їх вішати собі на шию у вигляді намиста або намотувати на руку як браслет.

Спробуємо приготувати такі смачні мисливські ковбаски за рецептом food-блогера Тетяни Руденко. Смачніше закуски вигадати неможливо!

Як приготувати кабаноси зі свинини

Інгредієнти:

свинина (вирізка) – 2 кг;

нітритна сіль – 40 гр (можна змішати 50:50 звичайна сіль: нітритна сіль);

вода – 80 мл;

сухий часник – 2 ч.л. (або свіжий);

паприка солодка — 2 ч. л.;

паприка копчена — 2 ч. л.;

чорний перець – 1 ч. л.;

соєвий соус – 80 мл;

спеції — за бажанням, а в рецепті "Мексика", "Для сиров’ялених ковбасок", "Прованські трави", "Сушені помідори" та "Для бастурми" по 1 ч.л. кожній;

цукор – 30 грн.

Спосіб приготування:

Прокрутіть м’ясо через м’ясорубку з використанням сіточки з великими отворами. Перемішайте всі інгредієнти, закрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 24 години. Вийміть із холодильника і викладіть ковбаски на ґрати сушарки за допомогою кондитерської насадки. Якщо важко видавлювати, можна додати трохи холодної води та розмішати, щоб фарш став більш еластичним. Зайва волога випарується. Сушіть у сушарці для овочів та фруктів близько 7 годин при температурі 70 градусів.

Щоб вразити своїх гостей наповал, до таких ковбасок приготуйте кавунове пиво. Приємного відпочинку!