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Вкусные колбаски к пиву: простой рецепт кабаносов из свинины по-польски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закуска по-польски - вкусные кабаносы
Закуска по-польски - вкусные кабаносы. Фото Depositphotos

Мясное блюдо будет прекрасно храниться даже без холодильника

Любимую закуску к пиву можно приготовить дома. Вы не поверите, но дома можно приготовить даже кабаносы – это длинные тонкие колбаски родом из Польши. Они появились как еда для охотников и солдат, оказавшихся вдали от дома. Форма таких колбасных изделий позволяла их вешать себе на шею в виде бус или наматывать на руку как браслет.

Давайте попробуем приготовить такие вкусные охотничьи колбаски по рецепту food-блогера Татьяны Руденко. Вкуснее закуски придумать невозможно!

Как приготовить кабаносы из свинины

Ингредиенты:

  • свинина (вырезка) – 2 кг;
  • нитритная соль – 40 гр (можно смешать 50:50 обычная соль: нитритная соль);
  • вода – 80 мл;
  • сухой чеснок – 2 ч.л. (или свежий);
  • паприка сладкая – 2 ч.л.;
  • паприка копченая – 2 ч. л.;
  • черный перец – 1 ч.л.;
  • соевый соус – 80 мл;
  • специи – по желанию, а в рецепте "Мексика", "Для сыровяленых колбасок", "Прованские травы", "Сушеные помидоры" и "Для бастурмы" по 1 ч.л. каждой;
  • сахар – 30 гр.

Способ приготовления:

  1. Прокрутите мясо через мясорубку с использованием сеточки с большими отверстиями.
  2. Перемешайте все ингредиенты, закройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
  3. Извлеките из холодильника и выложите колбаски на решетки сушилки с помощью кондитерской насадки. Если будет трудно выдавливать, можно добавить немного холодной воды и размешать, чтобы фарш стал более эластичным. Излишняя влага испарится.
  4. Сушите в сушилке для овощей и фруктов около 7 часов при температуре 70 градусов.

Чтобы сразить своих гостей наповал, к таким колбаскам приготовьте арбузное пиво. Приятного отдыха!

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#Рецепт #Закуска #Готовим дома