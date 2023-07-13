Вкусные колбаски к пиву: простой рецепт кабаносов из свинины по-польски

Мясное блюдо будет прекрасно храниться даже без холодильника

Любимую закуску к пиву можно приготовить дома. Вы не поверите, но дома можно приготовить даже кабаносы – это длинные тонкие колбаски родом из Польши. Они появились как еда для охотников и солдат, оказавшихся вдали от дома. Форма таких колбасных изделий позволяла их вешать себе на шею в виде бус или наматывать на руку как браслет.

Давайте попробуем приготовить такие вкусные охотничьи колбаски по рецепту food-блогера Татьяны Руденко. Вкуснее закуски придумать невозможно!

Как приготовить кабаносы из свинины

Ингредиенты:

свинина (вырезка) – 2 кг;

нитритная соль – 40 гр (можно смешать 50:50 обычная соль: нитритная соль);

вода – 80 мл;

сухой чеснок – 2 ч.л. (или свежий);

паприка сладкая – 2 ч.л.;

паприка копченая – 2 ч. л.;

черный перец – 1 ч.л.;

соевый соус – 80 мл;

специи – по желанию, а в рецепте "Мексика", "Для сыровяленых колбасок", "Прованские травы", "Сушеные помидоры" и "Для бастурмы" по 1 ч.л. каждой;

сахар – 30 гр.

Способ приготовления:

Прокрутите мясо через мясорубку с использованием сеточки с большими отверстиями. Перемешайте все ингредиенты, закройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 24 часа. Извлеките из холодильника и выложите колбаски на решетки сушилки с помощью кондитерской насадки. Если будет трудно выдавливать, можно добавить немного холодной воды и размешать, чтобы фарш стал более эластичным. Излишняя влага испарится. Сушите в сушилке для овощей и фруктов около 7 часов при температуре 70 градусов.

Чтобы сразить своих гостей наповал, к таким колбаскам приготовьте арбузное пиво. Приятного отдыха!