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Найсмачніший рецепт закуски: приголомшливі мариновані баклажани по-італійськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершені мариновані кабачки по-італійськи
Неперевершені мариновані кабачки по-італійськи. Фото shuba.life

З цим рецептом ви забудете про інших

Сезон баклажан вже давно відкрито. З цього овочу можна приготувати не тільки знамениту "Тіщину мову", а й баклажани в оцті по-італійськи.

Melanzane sotto aceto, дослівно "баклажани в оцті" — це швидкий і простий рецепт маринованих баклажанів по-італійськи. Це дуже популярний рецепт у країні. Для приготування баклажани потрібно промаринувати з яблучним оцтом, додати петрушку, часник, італійські трави, солодкий перець і пластівці перцю чилі. Ось така виходить гостра і смачна страва від Shuba.

Як приготувати баклажани по-італійськи

Інгредієнти на 10 порцій:

  • баклажан — 6 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • оцет яблучний — 1.5 склянки;
  • вода — 2.5 склянки;
  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • петрушка, пучок – 100 г;
  • перець чилі, пластівці — 1 ч. л.;
  • м’ята — 1 ч. л.;
  • орегано сушене — 2 ч. л.;
  • перець солодкий — 1/4 шт.;
  • оливкова олія — 1 склянка.

Спосіб приготування:

  1. Помийте баклажани та промокніть паперовим рушником. Наріжте неочищені баклажани смужками завдовжки 7 див.
  2. Викладіть смужки шарами в друшляк, посоліть, накрийте тарілкою та покладіть зверху щось важке. Залишіть на годину.
  3. Відіжміть, щоб стікла зайва рідина. Перекладіть баклажани у велику каструлю, додайте оцет та воду. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні. Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте баклажанам повністю охолонути у воді, періодично помішуючи.
  4. Поки баклажани остигають, помістіть нарізаний часник, петрушку, перець і м’яту, орегано та солодкий перець у велику миску.
  5. Відіжміть з баклажанів більше води та додайте їх у миску з іншими інгредієнтами. Влийте оливкову олію. Ретельно перемішайте усі інгредієнти.
  6. Перекладіть овочі у 2 чисті літрові банки або 4 банки по 0,5 л. Добре утрамбуйте, щоб видалити повітря.
  7. Залишіть по 2-3 см простору між овочами та краєм банки. Влийте стільки оливкової олії, скільки необхідно, щоб усі баклажани були повністю занурені в неї.
  8. Накрийте пластиковими кришками, що закручуються або протріть банки та поставте їх в холодильник.

Баклажани будуть готові до вживання через 24 години. Подавайте їх до улюблених м’ясних страв. Смачного!

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#Італія #Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома