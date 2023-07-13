Найсмачніший рецепт закуски: приголомшливі мариновані баклажани по-італійськи

З цим рецептом ви забудете про інших

Сезон баклажан вже давно відкрито. З цього овочу можна приготувати не тільки знамениту "Тіщину мову", а й баклажани в оцті по-італійськи.

Melanzane sotto aceto, дослівно "баклажани в оцті" — це швидкий і простий рецепт маринованих баклажанів по-італійськи. Це дуже популярний рецепт у країні. Для приготування баклажани потрібно промаринувати з яблучним оцтом, додати петрушку, часник, італійські трави, солодкий перець і пластівці перцю чилі. Ось така виходить гостра і смачна страва від Shuba.

Як приготувати баклажани по-італійськи

Інгредієнти на 10 порцій:

баклажан — 6 шт.;

сіль — до свого смаку;

оцет яблучний — 1.5 склянки;

вода — 2.5 склянки;

часник, зубчики — 4 шт.;

петрушка, пучок – 100 г;

перець чилі, пластівці — 1 ч. л.;

м’ята — 1 ч. л.;

орегано сушене — 2 ч. л.;

перець солодкий — 1/4 шт.;

оливкова олія — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Помийте баклажани та промокніть паперовим рушником. Наріжте неочищені баклажани смужками завдовжки 7 див. Викладіть смужки шарами в друшляк, посоліть, накрийте тарілкою та покладіть зверху щось важке. Залишіть на годину. Відіжміть, щоб стікла зайва рідина. Перекладіть баклажани у велику каструлю, додайте оцет та воду. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні. Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте баклажанам повністю охолонути у воді, періодично помішуючи. Поки баклажани остигають, помістіть нарізаний часник, петрушку, перець і м’яту, орегано та солодкий перець у велику миску. Відіжміть з баклажанів більше води та додайте їх у миску з іншими інгредієнтами. Влийте оливкову олію. Ретельно перемішайте усі інгредієнти. Перекладіть овочі у 2 чисті літрові банки або 4 банки по 0,5 л. Добре утрамбуйте, щоб видалити повітря. Залишіть по 2-3 см простору між овочами та краєм банки. Влийте стільки оливкової олії, скільки необхідно, щоб усі баклажани були повністю занурені в неї. Накрийте пластиковими кришками, що закручуються або протріть банки та поставте їх в холодильник.

Баклажани будуть готові до вживання через 24 години. Подавайте їх до улюблених м’ясних страв. Смачного!