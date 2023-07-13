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Самый вкусный рецепт закуски: потрясающие маринованные баклажаны по-итальянски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Непревзойденные маринованные кабачки по-итальянски
Непревзойденные маринованные кабачки по-итальянски. Фото shuba.life

С этим рецептом вы забудете о других

Сезон баклажан уже давно открыт. Из этого овоща можно приготовить не только знаменитый "Тещин язык", а и баклажаны в уксусе по-итальянски.

Melanzane sotto aceto, дословно "баклажаны в уксусе" — это быстрый и простой рецепт маринованных баклажанов по-итальянски. Это очень популярный рецепт в стране. Для его приготовления баклажаны нужно промариновать с яблочным уксусом, добавить петрушку, чеснок, итальянские травы, сладкий перец и хлопья перца чили. Вот такое получается острое и вкусное блюдо от Shuba.

Как приготовить баклажаны по-итальянски

Ингредиенты на 10 порций:

  • баклажан — 6 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • уксус яблочный — 1.5 стакана;
  • вода — 2.5 стакана;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • петрушка, пучок — 100 г;
  • перец чили, хлопья — 1 ч. л.;
  • мята — 1 ч. л.;
  • орегано сушеное — 2 ч. л.;
  • перец сладкий — 1/4 шт.;
  • оливковое масло — 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. Помойте баклажаны и промокните бумажным полотенцем. Нарежьте неочищенные баклажаны полосками длиной по 7 см.
  2. Выложите полоски слоями в дуршлаг, посолите, накройте тарелкой и положите сверху что-то тяжелое. Оставьте на час.
  3. Отожмите, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите баклажаны в большую кастрюлю, добавьте уксус и воду. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. После снимите кастрюлю с огня и дайте баклажанам полностью остыть в воде, периодически помешивая.
  4. Пока баклажаны остывают, поместите нарезанный чеснок, петрушку, перец и мяту, орегано и сладкий перец в большую миску.
  5. Отожмите из баклажанов больше воды и добавьте их в миску с другими ингредиентами. Влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  6. Переложите овощи в 2 чистых литровых банки или 4 банки по 0,5 л. Хорошо утрамбуйте, чтобы удалить воздух.
  7. Оставьте по 2-3 см пространства между овощами и краем банки. Влейте столько оливкового масла, сколько необходимо, чтобы все баклажаны были полностью погружены в него.
  8. Накройте закручивающимися или пластиковыми крышками, протрите банки и поставьте их в холодильник.

Баклажаны будут готовы к употреблению через 24 часа. Подавайте их к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!

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