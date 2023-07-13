Самый вкусный рецепт закуски: потрясающие маринованные баклажаны по-итальянски

С этим рецептом вы забудете о других

Сезон баклажан уже давно открыт. Из этого овоща можно приготовить не только знаменитый "Тещин язык", а и баклажаны в уксусе по-итальянски.

Melanzane sotto aceto, дословно "баклажаны в уксусе" — это быстрый и простой рецепт маринованных баклажанов по-итальянски. Это очень популярный рецепт в стране. Для его приготовления баклажаны нужно промариновать с яблочным уксусом, добавить петрушку, чеснок, итальянские травы, сладкий перец и хлопья перца чили. Вот такое получается острое и вкусное блюдо от Shuba.

Как приготовить баклажаны по-итальянски

Ингредиенты на 10 порций:

баклажан — 6 шт.;

соль — по вкусу;

уксус яблочный — 1.5 стакана;

вода — 2.5 стакана;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

петрушка, пучок — 100 г;

перец чили, хлопья — 1 ч. л.;

мята — 1 ч. л.;

орегано сушеное — 2 ч. л.;

перец сладкий — 1/4 шт.;

оливковое масло — 1 стакан.

Способ приготовления:

Помойте баклажаны и промокните бумажным полотенцем. Нарежьте неочищенные баклажаны полосками длиной по 7 см. Выложите полоски слоями в дуршлаг, посолите, накройте тарелкой и положите сверху что-то тяжелое. Оставьте на час. Отожмите, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите баклажаны в большую кастрюлю, добавьте уксус и воду. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. После снимите кастрюлю с огня и дайте баклажанам полностью остыть в воде, периодически помешивая. Пока баклажаны остывают, поместите нарезанный чеснок, петрушку, перец и мяту, орегано и сладкий перец в большую миску. Отожмите из баклажанов больше воды и добавьте их в миску с другими ингредиентами. Влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Переложите овощи в 2 чистых литровых банки или 4 банки по 0,5 л. Хорошо утрамбуйте, чтобы удалить воздух. Оставьте по 2-3 см пространства между овощами и краем банки. Влейте столько оливкового масла, сколько необходимо, чтобы все баклажаны были полностью погружены в него. Накройте закручивающимися или пластиковыми крышками, протрите банки и поставьте их в холодильник.

Баклажаны будут готовы к употреблению через 24 часа. Подавайте их к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!