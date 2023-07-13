Самый вкусный рецепт закуски: потрясающие маринованные баклажаны по-итальянски
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Сезон баклажан уже давно открыт. Из этого овоща можно приготовить не только знаменитый "Тещин язык", а и баклажаны в уксусе по-итальянски.
Melanzane sotto aceto, дословно "баклажаны в уксусе" — это быстрый и простой рецепт маринованных баклажанов по-итальянски. Это очень популярный рецепт в стране. Для его приготовления баклажаны нужно промариновать с яблочным уксусом, добавить петрушку, чеснок, итальянские травы, сладкий перец и хлопья перца чили. Вот такое получается острое и вкусное блюдо от Shuba.
Как приготовить баклажаны по-итальянски
Ингредиенты на 10 порций:
- баклажан — 6 шт.;
- соль — по вкусу;
- уксус яблочный — 1.5 стакана;
- вода — 2.5 стакана;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- петрушка, пучок — 100 г;
- перец чили, хлопья — 1 ч. л.;
- мята — 1 ч. л.;
- орегано сушеное — 2 ч. л.;
- перец сладкий — 1/4 шт.;
- оливковое масло — 1 стакан.
Способ приготовления:
- Помойте баклажаны и промокните бумажным полотенцем. Нарежьте неочищенные баклажаны полосками длиной по 7 см.
- Выложите полоски слоями в дуршлаг, посолите, накройте тарелкой и положите сверху что-то тяжелое. Оставьте на час.
- Отожмите, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите баклажаны в большую кастрюлю, добавьте уксус и воду. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. После снимите кастрюлю с огня и дайте баклажанам полностью остыть в воде, периодически помешивая.
- Пока баклажаны остывают, поместите нарезанный чеснок, петрушку, перец и мяту, орегано и сладкий перец в большую миску.
- Отожмите из баклажанов больше воды и добавьте их в миску с другими ингредиентами. Влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Переложите овощи в 2 чистых литровых банки или 4 банки по 0,5 л. Хорошо утрамбуйте, чтобы удалить воздух.
- Оставьте по 2-3 см пространства между овощами и краем банки. Влейте столько оливкового масла, сколько необходимо, чтобы все баклажаны были полностью погружены в него.
- Накройте закручивающимися или пластиковыми крышками, протрите банки и поставьте их в холодильник.
Баклажаны будут готовы к употреблению через 24 часа. Подавайте их к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!