Десерт на мільйон: стародавній рецепт апетитних гомбовців
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Спробуйте приготувати їх — і не пошкодуєте
Ми розповідали, як приготувати автентичний український десерт — соложеники. Ще одна подібна страва — гомбовці.
Це десерт угорського походження. Тісто з начинкою залишається неймовірно ніжним, адже готується на пару або в окропі. Гомбовці готують майже в кожній хаті на Закарпатті.Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 300 грамів 5% кисло-молочного сиру;
- 1 яєчний жовток;
- 30 грамів цукру;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 1 слива;
- 30 грамів пшеничного борошна;
- 100 грамів горіхів;
- сметана для подачі.
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
- Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл, та ще один раз. Має вийти 8 маленьких частин.
- Вологими руками ділимо сирне тісто на 8 частин. Починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи, загортаємо краї.
- Викладаємо кожен гомбовець у борошно, а згодом — формуємо з нього кульку. Варимо гомбовці у великій кількості ледь підсоленого окропу.
- Коли вони почнуть спливати — дістаємо. Кожен гомбовець обвалюємо у мелених горіхах.
Страву подають гарячою, з домашньою сметаною або повидлом. Також ми розповідали, як спекти смачний яблучний рулет.