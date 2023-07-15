Десерт на мільйон: стародавній рецепт апетитних гомбовців

Спробуйте приготувати їх — і не пошкодуєте

Ми розповідали, як приготувати автентичний український десерт — соложеники. Ще одна подібна страва — гомбовці.

Це десерт угорського походження. Тісто з начинкою залишається неймовірно ніжним, адже готується на пару або в окропі. Гомбовці готують майже в кожній хаті на Закарпатті.Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

300 грамів 5% кисло-молочного сиру;

1 яєчний жовток;

30 грамів цукру;

10 грамів ванільного цукру;

1 слива;

30 грамів пшеничного борошна;

100 грамів горіхів;

сметана для подачі.

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо. Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл, та ще один раз. Має вийти 8 маленьких частин. Вологими руками ділимо сирне тісто на 8 частин. Починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи, загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно, а згодом — формуємо з нього кульку. Варимо гомбовці у великій кількості ледь підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо. Кожен гомбовець обвалюємо у мелених горіхах.

Страву подають гарячою, з домашньою сметаною або повидлом. Також ми розповідали, як спекти смачний яблучний рулет.