Десерт на миллион: старинный рецепт аппетитных гомбовцев
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Попытайтесь приготовить их — и не пожалеете
Мы рассказывали, как приготовить аутентичный украинский десерт соложники. Еще одно подобное блюдо – гомбовцы.
Это десерт венгерского происхождения. Тесто с начинкой остается невероятно нежным, ведь готовится на пару или в кипятке. Гомбовцы готовят почти в каждом доме на Закарпатье. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 300 г 5% кисло-молочного сыра;
- 1 яичный желток;
- 30 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 слива;
- 30 граммов пшеничной муки;
- 100 граммов орехов;
- сметана для подачи.
Способ приготовления:
- Сыр перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
- Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам, и еще один раз. Должно получиться 8 маленьких частей.
- Влажными руками делим творожное тесто на 8 частей. Начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы, заворачиваем края.
- Выкладываем каждый гомбовец в муку, а потом формируем из него шарик. Варим гомбовцы в большом количестве едва подсоленного кипятка.
- Когда они начнут всплывать, достаем. Каждый гомбовец обваливаем в молотых орехах.
Блюдо подают горячим, с домашней сметаной или повидлом. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный рулет.