Десерт на миллион: старинный рецепт аппетитных гомбовцев

Попытайтесь приготовить их — и не пожалеете

Мы рассказывали, как приготовить аутентичный украинский десерт соложники. Еще одно подобное блюдо – гомбовцы.

Это десерт венгерского происхождения. Тесто с начинкой остается невероятно нежным, ведь готовится на пару или в кипятке. Гомбовцы готовят почти в каждом доме на Закарпатье. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

300 г 5% кисло-молочного сыра;

1 яичный желток;

30 г сахара;

10 г ванильного сахара;

1 слива;

30 граммов пшеничной муки;

100 граммов орехов;

сметана для подачи.

Способ приготовления:

Сыр перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем. Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам, и еще один раз. Должно получиться 8 маленьких частей. Влажными руками делим творожное тесто на 8 частей. Начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы, заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку, а потом формируем из него шарик. Варим гомбовцы в большом количестве едва подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем. Каждый гомбовец обваливаем в молотых орехах.

Блюдо подают горячим, с домашней сметаной или повидлом. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный рулет.