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Десерт на миллион: старинный рецепт аппетитных гомбовцев

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант, если хочется необычного сладенького
Прекрасный вариант, если хочется необычного сладенького. Фото Апостроф

Попытайтесь приготовить их — и не пожалеете

Мы рассказывали, как приготовить аутентичный украинский десерт соложники. Еще одно подобное блюдо – гомбовцы.

Это десерт венгерского происхождения. Тесто с начинкой остается невероятно нежным, ведь готовится на пару или в кипятке. Гомбовцы готовят почти в каждом доме на Закарпатье. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 300 г 5% кисло-молочного сыра;
  • 1 яичный желток;
  • 30 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 слива;
  • 30 граммов пшеничной муки;
  • 100 граммов орехов;
  • сметана для подачи.

Способ приготовления:

  1. Сыр перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
  2. Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам, и еще один раз. Должно получиться 8 маленьких частей.
  3. Влажными руками делим творожное тесто на 8 частей. Начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы, заворачиваем края.
  4. Выкладываем каждый гомбовец в муку, а потом формируем из него шарик. Варим гомбовцы в большом количестве едва подсоленного кипятка.
  5. Когда они начнут всплывать, достаем. Каждый гомбовец обваливаем в молотых орехах.

Блюдо подают горячим, с домашней сметаной или повидлом. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный рулет.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Десерт #Начинка