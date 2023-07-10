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Фантастический ленивый яблочный рулет: изысканный десерт без особого труда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант простого десерта
Прекрасный вариант простого десерта. Фото 1000.menu

Идеально к чаю или кофе

Если вы очень любите выпечку с яблоками, а готовить даже простой торт "Три стакана" вам лень, обратите внимание на этот рецепт простого рулета. Корж выпекается вместе с начинкой, так что заморачиваться не придется.

Вы потратите на этот десерт совсем немного времени, а нежный и мягкий вкус выпечки запомнится надолго. Рецептом поделились на портале " Фокус ".

Ингредиенты:

  • сахар — 130 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливочное масло — 15 г;
  • яблоко – 5 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • корица по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. Затем добавить туда просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
  2. Яблоки помыть, почистить от кожуры. Натереть их на терке, добавить сахар и корицу.
  3. На противень, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой, выложить масло и начинку. Сверху вылить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
  4. Готовый корж накрыть полотенцем или бумагой для выпечки и перевернуть. Потом – аккуратно свернуть в рулет.

Это так просто, что справится даже ребенок. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные сластены и из сыра и манной крупы.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Рулет #Выпечка #Десерт