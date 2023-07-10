Фантастический ленивый яблочный рулет: изысканный десерт без особого труда
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Идеально к чаю или кофе
Если вы очень любите выпечку с яблоками, а готовить даже простой торт "Три стакана" вам лень, обратите внимание на этот рецепт простого рулета. Корж выпекается вместе с начинкой, так что заморачиваться не придется.
Вы потратите на этот десерт совсем немного времени, а нежный и мягкий вкус выпечки запомнится надолго. Рецептом поделились на портале " Фокус ".
Ингредиенты:
- сахар — 130 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- сливочное масло — 15 г;
- яблоко – 5 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- корица по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. Затем добавить туда просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
- Яблоки помыть, почистить от кожуры. Натереть их на терке, добавить сахар и корицу.
- На противень, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой, выложить масло и начинку. Сверху вылить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
- Готовый корж накрыть полотенцем или бумагой для выпечки и перевернуть. Потом – аккуратно свернуть в рулет.
Это так просто, что справится даже ребенок. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные сластены и из сыра и манной крупы.