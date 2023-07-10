Фантастичний лінивий яблучний рулет: вишуканий десерт без особливих зусиль

Ідеально до чаю чи кави

Якщо ви дуже любите випічку з яблуками, а готувати навіть простий торт "Три склянки" вам лінь, зверніть увагу на цей рецепт простого рулету. Корж випікається разом із начинкою, тож заморочуватись не доведеться.

Ви витратите на цей десерт зовсім небагато часу, а ніжний і м'який смак випічки запам'ятається надовго. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

цукор — 130 г;

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

вершкове масло — 15 г;

яблуко — 5 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

кориця до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром і дрібкою солі. Потім додати туди просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Яблука помити, почистити від шкірки. Натерти їх на тертці, додати цукор і корицю. На деко, змащене маслом або застелене пергаментним папером, викласти масло та начинку. Зверху вилити тісто, випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Готовий корж накрити рушником або папером для випічки та перевернути. Потім — акуратно згорнути в рулет.

Це так просто, що впорається навіть дитина. Також ми розповідали, як приготувати смачні сластьони з сиру та манної крупи.