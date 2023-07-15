Унікальна заготовка: як зберегти чорницю без варіння
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Розповідаємо про два найкращі методи зберігання
Ми розповідали, як правильно заморожувати на зиму полуницю. Поки триває сезон чорниці, варто заготовити і її. Чорниця — це саме та ягода, яка має бути серед вашої заготовки на зиму.
Є кілька способів, які допоможуть заготовити її без варіння. Чорницю часто називають суперфудом, тож важливо, щоб вона була завжди під рукою. Є декілька способів зберігання цієї цінної ягоди взимку. Найкращий варіант — покласти її в морозильну камеру, пише SHUBA. Ще один зручний та смачний варіант — законсервувати свіжу чорницю в цукрі.
Інгредієнти:
- Чорниця — 1 кг
- Цукор — 2 кг
Спосіб приготування:
- Чорницю промийте холодною водою у великій мисці або обережно під краном у друшляку. Розкладіть чорницю одним шаром на чистій тканині, приберіть з неї сміття, зелені чи зіпсовані ягоди.
- Залиште сушитися. Банки промийте та простерилізуйте, прокип’ятіть кришки.
- Суху чорницю побийте блендером або пропустіть через м’ясорубку, або потовчіть. Всипте цукор та перемішайте.
- Якщо використовуєте блендер, то збийте чорницю із цукром відразу. Розкладіть масу по сухих холодних банках, закрийте сухими кришками та поставте в холодильник.
Заготовка повинна весь час зберігатися в холодильнику. Також ми розповідали, навіщо кулінари заморожують сметану.