Унікальна заготовка: як зберегти чорницю без варіння

Розповідаємо про два найкращі методи зберігання

Ми розповідали, як правильно заморожувати на зиму полуницю. Поки триває сезон чорниці, варто заготовити і її. Чорниця — це саме та ягода, яка має бути серед вашої заготовки на зиму.

Є кілька способів, які допоможуть заготовити її без варіння. Чорницю часто називають суперфудом, тож важливо, щоб вона була завжди під рукою. Є декілька способів зберігання цієї цінної ягоди взимку. Найкращий варіант — покласти її в морозильну камеру, пише SHUBA. Ще один зручний та смачний варіант — законсервувати свіжу чорницю в цукрі.

Інгредієнти:

Чорниця — 1 кг

Цукор — 2 кг

Спосіб приготування:

Чорницю промийте холодною водою у великій мисці або обережно під краном у друшляку. Розкладіть чорницю одним шаром на чистій тканині, приберіть з неї сміття, зелені чи зіпсовані ягоди. Залиште сушитися. Банки промийте та простерилізуйте, прокип’ятіть кришки. Суху чорницю побийте блендером або пропустіть через м’ясорубку, або потовчіть. Всипте цукор та перемішайте. Якщо використовуєте блендер, то збийте чорницю із цукром відразу. Розкладіть масу по сухих холодних банках, закрийте сухими кришками та поставте в холодильник.

Заготовка повинна весь час зберігатися в холодильнику. Також ми розповідали, навіщо кулінари заморожують сметану.