Рус

Ви могли не знати: чи знімати плівку з сосисок перед варінням

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розповідаємо, як правильно варити сосиски
Розповідаємо, як правильно варити сосиски. Фото Народна правда

Здавалось би, елементарний процес, але виникають запитання

Сосиски люблять і як самостійний продукт, і як складову страв та закусок, таких як жаба в норі. Любителі варених сосисок поділяються на два типи.

Одні гурмани завжди позбавляють ковбасний виріб оболонки перед тим, як відправити його в каструлю. Інші кулінари не знімають плівку з сосисок перед тим, як почати їх варити. Pixelinform розповідає, хто правий у цій суперечці.

Чи варити сосиски в оболонці

Виявляється, знімати плівку з сосисок перед обробкою в окропі не треба. Справа в тому, що відсутність оболонки з високою часткою ймовірності призведе до того, що ковбасний виріб втратить жир: він просто "піде" у воду. У результаті страва виявиться не такою апетитною, як хотілося б.

Також без плівки сосиски втратять захист від розварювання та здуття. Замість цільної і красивої страви може вийти маса, що має неприємний вигляд.

Що ж до небезпечних сполук, які нібито переходять із штучної оболонки в продукт при термічній обробці, то з цього приводу можна не турбуватися. Сучасні виробники роблять оболонку із безпечного матеріалу, який витримує високі температури.

Отже, ми дійшли висновку, що перед варінням сосиски краще не позбавляти плівки, а знімати оболонку вже з готової страви. Також ми розповідали, як смажити котлети — з відкритою кришкою чи ні.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Лайфхак