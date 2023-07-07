Ви могли не знати: чи знімати плівку з сосисок перед варінням

Здавалось би, елементарний процес, але виникають запитання

Сосиски люблять і як самостійний продукт, і як складову страв та закусок, таких як жаба в норі. Любителі варених сосисок поділяються на два типи.

Одні гурмани завжди позбавляють ковбасний виріб оболонки перед тим, як відправити його в каструлю. Інші кулінари не знімають плівку з сосисок перед тим, як почати їх варити. Pixelinform розповідає, хто правий у цій суперечці.

Чи варити сосиски в оболонці

Виявляється, знімати плівку з сосисок перед обробкою в окропі не треба. Справа в тому, що відсутність оболонки з високою часткою ймовірності призведе до того, що ковбасний виріб втратить жир: він просто "піде" у воду. У результаті страва виявиться не такою апетитною, як хотілося б.

Також без плівки сосиски втратять захист від розварювання та здуття. Замість цільної і красивої страви може вийти маса, що має неприємний вигляд.

Що ж до небезпечних сполук, які нібито переходять із штучної оболонки в продукт при термічній обробці, то з цього приводу можна не турбуватися. Сучасні виробники роблять оболонку із безпечного матеріалу, який витримує високі температури.

Отже, ми дійшли висновку, що перед варінням сосиски краще не позбавляти плівки, а знімати оболонку вже з готової страви. Також ми розповідали, як смажити котлети — з відкритою кришкою чи ні.