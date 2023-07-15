Уникальная заготовка: как сохранить чернику без варки

Рассказываем о двух лучших методах хранения

Мы рассказывали, как правильно замораживать на зиму клубнику. Пока длится сезон черники, стоит заготовить и ее. Черника это именно та ягода, которая должна быть среди вашей заготовки на зиму.

Есть несколько способов, которые помогут заготовить ее без варки. Чернику часто называют суперфудом, поэтому важно, чтобы она была всегда под рукой. Есть несколько способов хранения этой ценной ягоды зимой. Лучший вариант – положить ее в морозильную камеру, пишет SHUBA. Еще один удобный и вкусный вариант – законсервировать свежую чернику в сахаре.

Ингредиенты:

Черника — 1 кг

Сахар – 2 кг

Способ приготовления:

Чернику промойте холодной водой в большой миске или осторожно под краном в дуршлаге. Разложите чернику одним слоем на чистой ткани, уберите из нее мусор, зеленые или испорченные ягоды. Оставьте сушиться. Банки промойте и простерилизуйте, прокипятите крышки. Сухую чернику побейте блендером или пропустите через мясорубку, или растолчите. Всыпьте сахар и перемешайте. Если используете блендер, взбейте чернику с сахаром сразу. Разложите массу по сухим холодным банкам, закройте сухими крышками и поставьте в холодильник.

Заготовка должна храниться в холодильнике. Также мы рассказывали, зачем кулинары замораживают сметану.