Вы могли не знать: снимать ли пленку с сосисок перед варкой

Казалось бы, элементарный процесс, но возникают вопросы

Сосиски любят и как самостоятельный продукт, и как составляющую блюд и закусок, таких как лягушка в норе. Любители вареных сосисок делятся на два типа.

Одни гурманы всегда лишают колбасное изделие оболочки, прежде чем отправить его в кастрюлю. Остальные кулинары не снимают пленку с сосисок перед тем, как начать их варить. Pixelinform рассказывает, кто прав в этом споре.

Варить ли сосиски в оболочке

Оказывается, снимать пленку с сосисок перед обработкой в кипятке не следует. Дело в том, что отсутствие оболочки с высокой долей вероятности приведет к тому, что колбасное изделие потеряет жир: оно просто "уйдет" в воду. В результате блюдо окажется не таким аппетитным, как хотелось бы.

Также без пленки сосиски потеряют защиту от разваривания и вздутия. Вместо цельного и красивого блюда может получиться масса, имеющая неприятный вид.

Что же касается опасных соединений, якобы переходящих из искусственной оболочки в продукт при термической обработке, то по этому поводу можно не беспокоиться. Современные производители делают оболочку из безопасного материала, выдерживающего высокие температуры.

Итак, мы пришли к выводу, что перед варкой сосиски лучше не лишать пленки, а снимать оболочку из готового блюда. Также мы рассказывали, как жарить котлеты — с открытой крышкой или нет.