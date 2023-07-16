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До улюбленої картоплі або шашлику: закуска з кропу завжди буде у вашому холодильнику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кріпка намазка — відмінний додаток до улюблених страв
Кріпка намазка — відмінний додаток до улюблених страв. Фото shuba.life

Півгодини готування, а насолоди на цілу зиму

Сезон різноманітної городньої зелені в розпалі й запасливі кулінари вже роблять заготовки на зиму. Кріп зазвичай заморожують на зиму — так він зберігає свої смакові та корисні властивості. Однак існує ще одна цікава ідея – кріп можна заготовити у вигляді соусу.

Така паста з горіхами та зеленню за рецептом Shuba виходить особливо смачною. Кріп у поєднанні з волоськими горіхами, лимоном та часником — це просто неймовірна суміш, яка підкорить вас з першої проби. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!

Як приготувати пасту з горіхами та часником.

Інгредієнти на 10 порцій:

  • кріп, гілочка — 400 г;
  • часник, зубчики — 5 шт.;
  • волоські горіхи — 80 г;
  • лимон, цедра — 1 шт.;
  • лимон, сік — 1 шт.;
  • сіль — 1.5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія соняшникова рафінована — 160 мл.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте волоські горіхи, залийте гарячою водою, залиште на 5 хвилин. Потім дістаньте, обсушіть та обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору до 5 хвилин.
  2. Кріп помийте та обсушіть. Наріжте зі стеблами довільно і перекладіть у чашу блендера. Туди ж додайте лимонний сік та його цедру, часник та обсмажені волоські горіхи (але не гарячі).
  3. Також додайте сіль, цукор та олію і все пюруйте до однорідної кашоподібної консистенції.
  4. Кріпну пасту розкладіть у сухі стерилізовані банки, закрутіть кришками та заберіть у холодильник чи підвал. Така паста може зберігатись до 2-х місяців.

Таку пасту легко можна заморозити. Для цього перекладіть її в пакет із застібкою та сховайте в морозильну камеру.

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