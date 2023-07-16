До улюбленої картоплі або шашлику: закуска з кропу завжди буде у вашому холодильнику

Півгодини готування, а насолоди на цілу зиму

Сезон різноманітної городньої зелені в розпалі й запасливі кулінари вже роблять заготовки на зиму. Кріп зазвичай заморожують на зиму — так він зберігає свої смакові та корисні властивості. Однак існує ще одна цікава ідея – кріп можна заготовити у вигляді соусу.

Така паста з горіхами та зеленню за рецептом Shuba виходить особливо смачною. Кріп у поєднанні з волоськими горіхами, лимоном та часником — це просто неймовірна суміш, яка підкорить вас з першої проби. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!

Як приготувати пасту з горіхами та часником.

Інгредієнти на 10 порцій:

кріп, гілочка — 400 г;

часник, зубчики — 5 шт.;

волоські горіхи — 80 г;

лимон, цедра — 1 шт.;

лимон, сік — 1 шт.;

сіль — 1.5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія соняшникова рафінована — 160 мл.

Спосіб приготування:

Очистьте волоські горіхи, залийте гарячою водою, залиште на 5 хвилин. Потім дістаньте, обсушіть та обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору до 5 хвилин. Кріп помийте та обсушіть. Наріжте зі стеблами довільно і перекладіть у чашу блендера. Туди ж додайте лимонний сік та його цедру, часник та обсмажені волоські горіхи (але не гарячі). Також додайте сіль, цукор та олію і все пюруйте до однорідної кашоподібної консистенції. Кріпну пасту розкладіть у сухі стерилізовані банки, закрутіть кришками та заберіть у холодильник чи підвал. Така паста може зберігатись до 2-х місяців.

Таку пасту легко можна заморозити. Для цього перекладіть її в пакет із застібкою та сховайте в морозильну камеру.