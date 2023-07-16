До улюбленої картоплі або шашлику: закуска з кропу завжди буде у вашому холодильнику
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Півгодини готування, а насолоди на цілу зиму
Сезон різноманітної городньої зелені в розпалі й запасливі кулінари вже роблять заготовки на зиму. Кріп зазвичай заморожують на зиму — так він зберігає свої смакові та корисні властивості. Однак існує ще одна цікава ідея – кріп можна заготовити у вигляді соусу.
Така паста з горіхами та зеленню за рецептом Shuba виходить особливо смачною. Кріп у поєднанні з волоськими горіхами, лимоном та часником — це просто неймовірна суміш, яка підкорить вас з першої проби. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!
Як приготувати пасту з горіхами та часником.
Інгредієнти на 10 порцій:
- кріп, гілочка — 400 г;
- часник, зубчики — 5 шт.;
- волоські горіхи — 80 г;
- лимон, цедра — 1 шт.;
- лимон, сік — 1 шт.;
- сіль — 1.5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія соняшникова рафінована — 160 мл.
Спосіб приготування:
- Очистьте волоські горіхи, залийте гарячою водою, залиште на 5 хвилин. Потім дістаньте, обсушіть та обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору до 5 хвилин.
- Кріп помийте та обсушіть. Наріжте зі стеблами довільно і перекладіть у чашу блендера. Туди ж додайте лимонний сік та його цедру, часник та обсмажені волоські горіхи (але не гарячі).
- Також додайте сіль, цукор та олію і все пюруйте до однорідної кашоподібної консистенції.
- Кріпну пасту розкладіть у сухі стерилізовані банки, закрутіть кришками та заберіть у холодильник чи підвал. Така паста може зберігатись до 2-х місяців.
Таку пасту легко можна заморозити. Для цього перекладіть її в пакет із застібкою та сховайте в морозильну камеру.