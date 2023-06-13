Хитрість, яка дуже полегшить вам життя взимку: навіщо заморожувати зелень у кубиках льоду, олії та бульйону

Зелень можна заготовити без зайвої метушні

У пору літнього достатку зелені дуже важливо заготувати її про запас, щоб додати вітамін у ваші зимові страви. Один із варіантів заготівлі – заморожування зелені в кубиках льоду.

Такий спосіб заготівлі хороший тим, що зелень готова до вживання. Вам не потрібно її шаткувати — просто дістаньте з морозилки кілька кубиків і опустіть суп або соус перед кінцем варіння. Зелень у крижаних кубиках цілу зиму чудово зберігає свіжість та аромат. Разом із "Домашними заготовками" розповімо, як правильно заморозити зелень різноманітними способами.

Як заморозити зелень у кубиках льоду.

Зелень, яку збираєтесь заморожувати, ретельно вимийте холодною водою та висушіть. Не сушіть зелень довго — у такому разі вона може зав’яти. Обтрусіть стебла від вологи та розкладіть години на 2 на махровому рушнику.

Підготовлену зелень наріжте. Розкладіть по дрібці подрібненої зелені у формочки для льоду, залийте холодною водою і заморозьте.

Після заморожені кубики зелені витрусіть із форм і складіть у щільний пакет для зимового зберігання. Бажано зберігати крижані кубики різної зелені в окремих пакетах.

Як заморозити зелень у кубиках олії

Заморозка в олії (рослинному або вершковому) вважається більш щадною для зелені. Цей вид заморозки більше підходить для твердих рослин — орегано, розмарину, шавлії, чебрецю. Непогано заморозити так званий "букет гарні" з розмарину, чебрецю та шавлії. Такий крижаний букет відмінно підійде до смаженої картоплі або курки.

Щоб заморозити зелень у такий спосіб, розкладіть подрібнену зелень в окремі контейнери. Залийте її оливковою або розтопленою вершковою олією, накрийте кришкою або затягніть плівкою і заморозьте.

Заморожену зелень в маслі дістаньте із контейнерів і наріжте у вигляді брусочків. Зберігайте її у морозилці.

Як заморозити зелень у кубиках бульйону

У воді або бульйоні рекомендуємо заморожувати м’які трави (наприклад, мелісу) або яким не потрібна олія (естрагон, любисток, петрушку, базилік). Заморожені таким способом рослини не змінюють колір, тому що не одержують морозний "опік".

До речі, ми раніше розповідали, як зелень зберігають досвідчені кулінари. Беріть на озброєння ці лайфхаки.