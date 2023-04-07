Що допоможе легко позбутися нітратів у фруктах та зелені

Забираємо шкідливі речовини легко

Купуючи овочі, фрукти та зелень у магазинах, ми боїмося підвищеного вмісту нітратів у них, особливо це стосується ранніх продуктів. Безумовно, в розумних межах ні нітрати, ні пестициди не завдадуть нам шкоди. Однак іноді соковите яблуко, яке щедро напхане пестицидами та нітратами, може спровокувати не тільки алергічну реакцію, але й викликати сильне отруєння.

Як прибрати не найкорисніші речовини у харчових продуктах та убезпечити себе від отруєння, розповідає Ukr.Media. До того ж зробити це ви зможете швидко та підручними засобами.

Як прибрати нітрати з фруктів та зелені

Куплені фрукти ретельно вимийте зі щіткою та спеціальним мильним засобом. Це допоможе видалити розчин-консервант. Після миття замочіть на 30 хвилин фрукти в содовому розчині. Азотисті солі добре розчиняються у воді, тому просте замочування і ретельне миття продуктів допоможуть позбутися нітратів.

Позбавить від нітритів вам може допомогти сода. Вам лише потрібно потримати продукти 40 хвилин у содовому розчині. У випадку із зеленню соду можна замінити сіллю.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як правильно нарізати овочі для салату. З нашими порадами ваші страви будуть не лише корисними, а й матимуть чудовий вигляд.