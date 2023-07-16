К любимой картошке или шашлыку: закуска из укропа всегда будет в вашем холодильнике
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Полчаса готовки, а наслаждения на целую зиму
Сезон разнообразной огородной зелени в разгаре и запасливые кулинары уже вовсю делают заготовки на зиму. Укроп, обычно замораживают на зиму — так он сохраняет свои вкусовые и полезные свойства. Однако существует еще одна интересная идея – укроп можно заготовить в виде соуса.
Такая паста с орехами и зеленью по рецепту Shuba получается особенно вкусной. Укроп в сочетании с грецкими орехами, лимоном и чесноком — это просто невероятная смесь, которая покорит вас с первой пробы. Попробуйте — и вы будете готовить только так!
Как приготовить укропную пасту с орехами и чесноком
Ингредиенты на 10 порций:
- укроп, веточка — 400 г;
- чеснок, зубчики — 5 шт.;
- грецкие орехи — 80 г;
- лимон, цедра — 1 шт.;
- лимон, сок — 1 шт.;
- соль — 1.5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — 160 мл.
Способ приготовления:
- Очистите грецкие орехи, залейте горячей водой, оставьте на 5 минут. Затем достаньте, обсушите и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета до 5 минут.
- Укроп помойте и обсушите. Нарежьте со стеблями произвольно и переложите все в чашу блендера. Туда же добавьте лимонный сок и его цедру, чеснок и обжаренные грецкие орехи (но не горячие).
- Также добавьте соль, сахар и масло и все пюрируйте до однородной кашеобразной консистенции.
- Укропную пасту разложите в сухие стерилизованные банки, закрутите крышками и уберите в холодильник или подвал. Такая паста может храниться до 2-х месяцев.
Такую пасту легко можно заморозить. Для этого переложите ее в пакет с застежкой и спрячьте в морозильную камеру.