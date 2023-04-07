Что поможет легко избавиться от нитратов во фруктах и зелени

Убираем вредные вещества легко

Покупая овощи, фрукты и зелень в магазинах, мы боимся повышенного содержания нитратов в них, особенно это касается ранних продуктов. Безусловно, в разумных пределах ни нитраты, ни пестициды не причинят нам вреда. Однако иногда сочное яблоко, которое щедро напичкано пестицидами и нитратами, может спровоцировать не только аллергическую реакцию, но и вызвать сильнейшее отравление.

Как убрать не самые полезные вещества в продуктах питания и обезопасить себя от отравления, рассказывает Ukr.Media. К тому же сделать это вы сможете быстро и подручными средствами.

Как убрать нитраты из фруктов и зелени

Купленные фрукты тщательно вымойте со щеткой и специальным мыльным средством. Это поможет удалить раствор-консервант. Уже после мытья замочите на 30 минут фрукты в содовом растворе. Азотистые соли хорошо растворяются в воде, поэтому простое замачивание и тщательная мойка продуктов помогут избавиться от нитратов

Избавит от нитритов вам может помочь сода. Вам всего лишь нужно подержать продукты 40 минут в содовом растворе. В случае с зеленью соду можно заменить солью.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как правильно нарезать овощи для салата. С нашими советами ваши блюда будут не только полезными, но и выглядеть чудесно.