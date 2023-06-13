Хитрость, которая очень облегчит вам жизнь зимой: зачем замораживать зелень в кубиках льда, масла и бульона

Зелень можно заготовить без лишней возни

В пору летнего изобилия зелени очень важно заготовить ее впрок, чтобы добавить витамин в ваши зимние блюда. Один из вариантов заготовки – заморозка зелени в кубиках льда.

Такой способ заготовки хорош тем, что зелень уже готова к употреблению. Вам не нужно ее шинковать — просто достаньте из морозилки несколько кубиков и опустите в суп или соус перед концом варки. Зелень в ледяных кубиках целую зиму превосходно сохраняет свежесть и аромат. Вместе с "Домашними заготовками" расскажем, как правильно заморозить зелень разнообразными способами.

Как заморозить зелень в кубиках льда

Зелень, которую собираетесь замораживать, тщательно вымойте холодной водой и высушите. Не сушите зелень долго — в таком случае она может завять. Отряхните стебли от влаги и разложите часа на 2 на махровом полотенце.

Подготовленную зелень нарежьте. Разложите по щепотке измельченной зелени в формочки для льда, залейте холодной водой и заморозьте.

После замороженные кубики зелени вытряхните из формочек и сложите в плотный пакет для зимнего хранения. Желательно хранить ледяные кубики разной зелени в отдельных пакетах.

Как заморозить зелень в кубиках масла

Заморозка в масле (растительном или сливочном) считается более щадящей для зелени. Этот вид заморозки больше подходит для жестких растений — орегано, розмарина, шалфея, тимьяна. Неплохо заморозить так называемый "букет гарни" из розмарина, тимьяна и шалфея. Такой ледяной букет отлично подойдет к жареной картошке или курице.

Чтобы заморозить зелень таким способом, разложите измельченную зелень в отдельные контейнеры. Залейте ее оливковым или растопленным сливочным маслом, накройте крышкой или затяните пленкой и заморозьте.

Замороженную зелень в масле достаньте из контейнеров и нарежьте в виде брусочков. Храните ее в морозилке.

Как заморозить зелень в кубиках бульона

В воде или бульоне рекомендуем замораживать мягкие травы (например, мелиссу) или которым не нужно масло (эстрагон, любисток, петрушку, базилик). Замороженные таким способом растения не меняют цвет, так как не получают морозный "ожог".

Кстати, мы ранее рассказывали, как хранят зелень опытные кулинары. Берите на вооружение эти лайфхаки.