Мыть или не мыть: как есть упакованную зелень – окончательный ответ

Обычно ответ находится на упаковке, но не все так просто

Зелень – это свежие молодые побеги растений, произрастающие в культивированном или свободном виде. Ее можно вырастить самостоятельно, но большинство предпочитают просто купить упаковку в супермаркете.

Такая зелень в рационе очень полезна. Но нужно ли ее мыть, если купили упакованной – рассказывает Styler.

Нужно ли мыть упакованную зелень?

В первую очередь посмотрите на упаковку. Если там написано "мытая", то вам уже не нужно этого делать. Но даже такую зелень эксперты советуют промыть еще раз дома.

Ученые исследовали, действительно ли чистая зелень и салаты в упаковках. И обнаружили много интересного — прежде всего фекалии разных бактерий. Они могли попасть на растения еще во время расфасовки. Поэтому ситуацию не изменят даже правильное хранение и транспортировка.

Еще один фактор – полиэтиленовая упаковка. Такие пакеты создают влажную среду в салатах, благоприятную для быстрого размножения бактерий. Поэтому, если вы заботитесь о здоровье, листья салата лучше промыть снова. Для этого переложите зелень в миску, залейте холодной водой и подождите несколько минут. После – промойте дополнительно под проточной и оставьте в сите, чтобы стекла вода.

Такие листья – готовый и очень полезный гарнир. Просто выложите ее на тарелку рядом со вкусными котлетами с секретом или другим блюдом и слегка сбрызните бальзамическим уксусом.