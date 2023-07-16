Без горілки не вийдуть: пиріжки за цим рецептом будуть пишними, як хмарка

Цей рецепт проситимуть усі гості

Смажені пиріжки з найрізноманітнішими начинками люблять дуже багато. Що тільки не додають кулінари для надання їм пишності! Сьогодні ми також спробуємо один лайфхак.

Shuba рекомендує до тіста додавати горілку. Пиріжки за цим рецептом вийдуть пишними, легкими та дуже смачними, а під час смаження не розвалюватимуться. Якщо ж удома горілки немає, її можна замінити на будь-який інший міцний алкоголь — коньяк, ром чи навіть бренді. Спробуємо?

Як приготувати смажені пиріжки на горілці з квашеною капустою

Інгредієнти на 8 порцій:

тепла вода — 250 мл;

молоко 3,2% — 250 мл;

дріжджі пресовані — 20 г;

борошно пшеничне — 650 г;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0.5 ст. л.;

горілка – 3 ст. л.

Для начинки

олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

квашена капуста — 500 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

вода — 1 склянка.

Для смаження

олія соняшникова рафінована — 0.5 л.

Спосіб приготування:

Для тіста змішайте склянку теплої води зі склянкою теплого молока, додайте цукор і розкришіть в рідину дріжджі. Накрийте рушником та залиште на 10 хвилин. Всипте борошно, що просіює, додайте рослинну олію, горілку, сіль і замісіть тісто. Вимішуйте тісто 10-15 хвилин. Накрийте миску чистою тканиною і залиште тісто підходити в теплому місці приблизно одну годину. Воно має збільшитися вдвічі. Для начинки дрібно нашаткуйте цибулю та обсмажте на олії до золотистого кольору. Потім на сковороду додайте квашену капусту, тушкуйте 10-15 хвилин. Додайте цукор, воду та тушкуйте ще 15-25 хвилин під кришкою. Змастіть руки та робочу поверхню олією. Дістаньте тісто, викладіть на робочу поверхню, обімніть. Розділіть на невеликі кульки. З кожної кульки долонями або качалкою сформуйте кружальця, викладіть на них по 1-1.5 столової ложки начинки. Заліпіть краї та сформуйте пиріжки. Накрийте пиріжки рушником та дайте постояти 20 хвилин. У глибоку сковороду або сотейник налийте масло і добре розігрійте. Смажте пиріжки протягом 3-5 хвилин з кожного боку. Вони повинні плавати в маслі та не торкатися один одного. Викладайте на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб увібрали зайву олію.

Такі смажені пиріжки стануть чудовим доповненням до ароматного борщу. Смачного.