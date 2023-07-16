Шарлотка вийде неймовірно пишною, якщо додати на дно форми секретний інгредієнт

Розповідаємо, що додати

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний десерт без випічки. Але іноді все ж хочеться смачного спеченого тіста з ароматною начинкою.

Для таких випадків ідеальний варіант — класична шарлотка. Але один маленький нюанс зробить її ідеальною. Про це пише "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

цукор — 150 г

борошно — 170 г

яйця — 3 шт.

яблука — 400 г

розпушувач — 1 чайна ложка

дрібка солі

крохмаль кукурудзяний

Спосіб приготування:

Спочатку добре збиваємо міксером яйця і цукор. На це потрібно витратити не менше 7 хвилин. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна розігрітися. Потім поступово вводимо у масу просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою, додаємо дрібку солі. Також є ще одна важлива хитрість. На дно форми для випічки потрібно насипати трохи крохмалю. Крохмаль має всмоктуючі властивості: він з легкістю прибирає зайву вологу, через яку випічка і не набуває достатньої пишності. Викладаємо на дно нарізані яблука. Виливаємо зверху тісто. Випікаємо шарлотку при 180 градусах близько 30-40 хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки.

Наявність крохмалю на дні форми для запікання – гарантія появи у шарлотки неймовірної м’якості та легкості. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.