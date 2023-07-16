Рус

Шарлотка вийде неймовірно пишною, якщо додати на дно форми секретний інгредієнт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Так шарлотка вийде ідеальною
Так шарлотка вийде ідеальною. Фото 24 канал

Розповідаємо, що додати

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний десерт без випічки. Але іноді все ж хочеться смачного спеченого тіста з ароматною начинкою.

Для таких випадків ідеальний варіант — класична шарлотка. Але один маленький нюанс зробить її ідеальною. Про це пише "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

  • цукор — 150 г
  • борошно — 170 г
  • яйця — 3 шт.
  • яблука — 400 г
  • розпушувач — 1 чайна ложка
  • дрібка солі
  • крохмаль кукурудзяний

Спосіб приготування:

  1. Спочатку добре збиваємо міксером яйця і цукор. На це потрібно витратити не менше 7 хвилин. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна розігрітися.
  2. Потім поступово вводимо у масу просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою, додаємо дрібку солі.
  3. Також є ще одна важлива хитрість. На дно форми для випічки потрібно насипати трохи крохмалю. Крохмаль має всмоктуючі властивості: він з легкістю прибирає зайву вологу, через яку випічка і не набуває достатньої пишності.
  4. Викладаємо на дно нарізані яблука. Виливаємо зверху тісто.
  5. Випікаємо шарлотку при 180 градусах близько 30-40 хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки.

Наявність крохмалю на дні форми для запікання – гарантія появи у шарлотки неймовірної м’якості та легкості. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Тісто #Шарлотка