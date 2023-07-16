Шарлотка вийде неймовірно пишною, якщо додати на дно форми секретний інгредієнт
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Розповідаємо, що додати
Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний десерт без випічки. Але іноді все ж хочеться смачного спеченого тіста з ароматною начинкою.
Для таких випадків ідеальний варіант — класична шарлотка. Але один маленький нюанс зробить її ідеальною. Про це пише "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- цукор — 150 г
- борошно — 170 г
- яйця — 3 шт.
- яблука — 400 г
- розпушувач — 1 чайна ложка
- дрібка солі
- крохмаль кукурудзяний
Спосіб приготування:
- Спочатку добре збиваємо міксером яйця і цукор. На це потрібно витратити не менше 7 хвилин. Паралельно вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна розігрітися.
- Потім поступово вводимо у масу просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою, додаємо дрібку солі.
- Також є ще одна важлива хитрість. На дно форми для випічки потрібно насипати трохи крохмалю. Крохмаль має всмоктуючі властивості: він з легкістю прибирає зайву вологу, через яку випічка і не набуває достатньої пишності.
- Викладаємо на дно нарізані яблука. Виливаємо зверху тісто.
- Випікаємо шарлотку при 180 градусах близько 30-40 хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки.
Наявність крохмалю на дні форми для запікання – гарантія появи у шарлотки неймовірної м’якості та легкості. Також ми розповідали, як загустити варення для пирогів.