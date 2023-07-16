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Шарлотка получится невероятно пышной, если добавить на дно формы секретный ингредиент

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Так шарлотка получится идеальной
Так шарлотка получится идеальной. Фото 24 канал

Рассказываем, что добавить

Мы говорили, как приготовить вкусный ягодный десерт без выпечки. Но иногда все же хочется вкусного спеченного теста с ароматной начинкой.

Для таких случаев идеальный вариант – классическая шарлотка. Но один маленький нюанс сделает ее идеальным. Об этом пишет "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

  • сахар — 150 г
  • мука — 170 г
  • яйца — 3 шт.
  • яблоки — 400 г
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • щепотка соли
  • крахмал кукурузный

Способ приготовления:

  1. Сначала хорошо взбиваем миксером яйца и сахар. На это нужно потратить не менее 7 минут. Параллельно включаем духовку на 180 градусов – она должна разогреться.
  2. Затем постепенно вводим в массу просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем лопаткой, добавляем щепотку соли.
  3. Также есть еще одна немаловажная хитрость. На дно формы для выпечки нужно насыпать немного крахмала. Крахмал обладает впитывающими свойствами: он с легкостью убирает лишнюю влагу, из-за которой выпечка и не приобретает достаточного великолепия.
  4. Выкладываем на дно нарезанные яблоки. Выливаем сверху тесто.
  5. Выпекаем шарлотку при 180 градусах около 30-40 минут. Точное время зависит от особенностей духовки.

Наличие крахмала на дне формы для запекания – гарантия появления шарлотки невероятной мягкости и легкости. Также мы рассказывали, как загустить варенье для пирогов.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Тесто #Шарлотка