Шарлотка получится невероятно пышной, если добавить на дно формы секретный ингредиент
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Рассказываем, что добавить
Мы говорили, как приготовить вкусный ягодный десерт без выпечки. Но иногда все же хочется вкусного спеченного теста с ароматной начинкой.
Для таких случаев идеальный вариант – классическая шарлотка. Но один маленький нюанс сделает ее идеальным. Об этом пишет "На ПЕНСИИ".
Ингредиенты:
- сахар — 150 г
- мука — 170 г
- яйца — 3 шт.
- яблоки — 400 г
- разрыхлитель — 1 чайная ложка
- щепотка соли
- крахмал кукурузный
Способ приготовления:
- Сначала хорошо взбиваем миксером яйца и сахар. На это нужно потратить не менее 7 минут. Параллельно включаем духовку на 180 градусов – она должна разогреться.
- Затем постепенно вводим в массу просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем лопаткой, добавляем щепотку соли.
- Также есть еще одна немаловажная хитрость. На дно формы для выпечки нужно насыпать немного крахмала. Крахмал обладает впитывающими свойствами: он с легкостью убирает лишнюю влагу, из-за которой выпечка и не приобретает достаточного великолепия.
- Выкладываем на дно нарезанные яблоки. Выливаем сверху тесто.
- Выпекаем шарлотку при 180 градусах около 30-40 минут. Точное время зависит от особенностей духовки.
Наличие крахмала на дне формы для запекания – гарантия появления шарлотки невероятной мягкости и легкости. Также мы рассказывали, как загустить варенье для пирогов.