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Ароматний запах літа у банці: як засолити кріп

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий засолений кріп завжди буде під рукою
Такий засолений кріп завжди буде під рукою. Фото shuba.life

Закривайте вдвічі більше – ви будете використовувати у всіх стравах

Консервований кріп, який пахне свіжим кропом із природним кольором — така приправа доречна до будь-яких страв. Її аромат завжди нагадуватиме про літо.

Такий рецепт від Shuba – не лише заготівля на зиму, а й спосіб короткострокового зберігання кропу. Зелень зручна і завжди стане в нагоді, адже вона повністю готова до використання. Тільки пам’ятайте, що приправа містить сіль і коригуйте приготування страв.

Як засолити кріп на зиму

Інгредієнти на 20 порцій:

  • кріп, пучок — 400 г;
  • сіль кам’яна — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. З гілочок кропу зріжте тільки ніжну зелень і ретельно вимийте її у великому посуді, змінюючи воду, доки вона не буде чистою. Викладіть кріп у друшляк, щоб стекла вода, потім розкладіть одним шаром на рушник чи чистому папері. Зелень повинна повністю обсохнути, час від часу перевертайте і перемішуйте її.
  2. Просушений кріп дрібно наріжте та визначте, скільки потрібно додати солі. Засипте зелень сіллю та перемішайте.
  3. Викладіть посолений кріп у чисту стерилізовану банку, закрийте чистою кришкою та приберіть у холодильник. Через 1-2 дні, коли зелень осяде, додайте в банку ще порцію кропу з сіллю і до того часу, поки заповніть всю банку.

Засолений кріп завжди буде доречний до українського борщу. Смачного!

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