Ароматный запах лета в банке: как засолить укроп
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Закрывайте вдвое больше — вы будете использовать во всех блюдах
Консервированный укроп, который пахнет свежим укропом с естественным цветом — такая приправа уместна к любым блюдам. Ее аромат всегда будет напоминать о лете.
Такой рецепт от Shuba — не только заготовка на зиму, но и способ краткосрочного хранения укропа. Зелень удобна и всегда пригодится, ведь она полностью готова к использованию. Только помните, что приправа содержит соль и соответственно корректируйте приготовление блюд.
Как засолить укроп на зиму
Ингредиенты на 20 порций:
- укроп, пучок — 400 г;
- соль каменная — 100 г.
Способ приготовления:
- С веточек укропа срежьте только нежную зелень и тщательно вымойте ее в большой посуде, меняя воду, пока она не будет чистой. Выложите укроп в дуршлаг, чтобы стекла вода, затем разложите одним слоем на полотенце или чистой бумаге. Зелень должна обсохнуть полностью, время от времени переворачивайте и перемешивайте ее.
- Просушенный укроп мелко нарежьте и определите, сколько нужно добавить соли. Засыпьте зелень солью и перемешайте.
- Выложите посоленный укроп в чистую стерилизованную банку, закройте чистой крышкой и уберите в холодильник. Через 1-2 дня, когда зелень осядет, добавьте в банку еще порцию укропа с солью и так до тех пор, пока не заполните всю банку.
Засоленный укроп всегда будет уместен к украинскому борщу. Приятного аппетита!