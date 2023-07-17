Ароматный запах лета в банке: как засолить укроп

Закрывайте вдвое больше — вы будете использовать во всех блюдах

Консервированный укроп, который пахнет свежим укропом с естественным цветом — такая приправа уместна к любым блюдам. Ее аромат всегда будет напоминать о лете.

Такой рецепт от Shuba — не только заготовка на зиму, но и способ краткосрочного хранения укропа. Зелень удобна и всегда пригодится, ведь она полностью готова к использованию. Только помните, что приправа содержит соль и соответственно корректируйте приготовление блюд.

Как засолить укроп на зиму

Ингредиенты на 20 порций:

укроп, пучок — 400 г;

соль каменная — 100 г.

Способ приготовления:

С веточек укропа срежьте только нежную зелень и тщательно вымойте ее в большой посуде, меняя воду, пока она не будет чистой. Выложите укроп в дуршлаг, чтобы стекла вода, затем разложите одним слоем на полотенце или чистой бумаге. Зелень должна обсохнуть полностью, время от времени переворачивайте и перемешивайте ее. Просушенный укроп мелко нарежьте и определите, сколько нужно добавить соли. Засыпьте зелень солью и перемешайте. Выложите посоленный укроп в чистую стерилизованную банку, закройте чистой крышкой и уберите в холодильник. Через 1-2 дня, когда зелень осядет, добавьте в банку еще порцию укропа с солью и так до тех пор, пока не заполните всю банку.

Засоленный укроп всегда будет уместен к украинскому борщу. Приятного аппетита!