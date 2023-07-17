Фарширований багет: смакота, яку ви приготуєте за лічені хвилини

Відмінна ідея для швидкого перекушування

Іноді так не хочеться стояти біля плити! Але що робити, щоб не давитись звичайними бутербродами? Пофантазувати та приготувати цікавий фарширований багет!

Фарширований багет з м’ясом та сиром – сучасна заміна сосискам у тесті та бубликам з фаршем. Таку закуску за рецептом "Це Смак" готувати настільки просто, легко та цікаво, що вам допомагатимуть навіть малюки. Спробуємо?

Як приготувати фаршированний багет

Інгредієнти на 4 порції:

багет – 1 шт.

куряче філе – 200 г

яйце – 1 шт.

пармезан – 40 г

моцарела — 20 г

базилік, твердий сир, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування начинки подрібніть в крихту пармезан, наріжте моцарелу і змішайте з фаршем. Туди ж вбийте яйце, додайте рвані листи базиліка. Посоліть на свій смак. Приготованою масою начиніть кондитерський мішок або пакет із надрізом. Свіжий чи вчорашній багет розрізати на однакові шматочки. Пальцями примніть м'якуш. Наповніть отвори багета фаршем. Заготівлю викладіть у форму для запікання. Готуйте закуску у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім накрийте кожен шматочок багета платівкою сиру. Готуйте за тієї ж температури ще 10 хвилин.

Смачна закуска готова! Подавайте з сирним соусом та насолоджуйтесь! Смачного!