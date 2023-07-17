Фарширований багет: смакота, яку ви приготуєте за лічені хвилини
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Відмінна ідея для швидкого перекушування
Іноді так не хочеться стояти біля плити! Але що робити, щоб не давитись звичайними бутербродами? Пофантазувати та приготувати цікавий фарширований багет!
Фарширований багет з м’ясом та сиром – сучасна заміна сосискам у тесті та бубликам з фаршем. Таку закуску за рецептом "Це Смак" готувати настільки просто, легко та цікаво, що вам допомагатимуть навіть малюки. Спробуємо?
Як приготувати фаршированний багет
Інгредієнти на 4 порції:
- багет – 1 шт.
- куряче філе – 200 г
- яйце – 1 шт.
- пармезан – 40 г
- моцарела — 20 г
- базилік, твердий сир, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Для приготування начинки подрібніть в крихту пармезан, наріжте моцарелу і змішайте з фаршем. Туди ж вбийте яйце, додайте рвані листи базиліка. Посоліть на свій смак.
- Приготованою масою начиніть кондитерський мішок або пакет із надрізом.
- Свіжий чи вчорашній багет розрізати на однакові шматочки. Пальцями примніть м'якуш.
- Наповніть отвори багета фаршем. Заготівлю викладіть у форму для запікання. Готуйте закуску у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- Потім накрийте кожен шматочок багета платівкою сиру. Готуйте за тієї ж температури ще 10 хвилин.
Смачна закуска готова! Подавайте з сирним соусом та насолоджуйтесь! Смачного!