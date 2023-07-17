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Фаршированный багет: вкуснятина, которую вы приготовите за считанные минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой багет можно взять на прогулку, на работу или на пикник
Такой багет можно взять на прогулку, на работу или на пикник. Фото krainau.com

Отличная идея для быстрого перекуса

Иногда так не хочется стоять у плиты! Но что делать, чтобы не давиться обычными бутербродами? Пофантазировать и приготовить интересный фаршированный багет!

Фаршированный багет с мясом и сыром – современная замена сосискам в тесте и бубликам с фаршем. Такую закуску по рецепту "Це Смак" готовить настолько просто, легко и интересно, что вам будут помогать даже малыши. Попробуем?

Как приготовить фаршированный багет

Ингредиенты на 4 порции:

  • багет – 1 шт.
  • куриное филе – 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • пармезан – 40 г
  • моцарелла — 20 г
  • базилик, твердый сыр, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления начинки размельчите в крошку пармезан, нарежьте моцареллу и все смешайте с фаршем. Туда же вбейте яйцо, добавьте рваные листики базилика. Посолите по своему вкусу.
  2. Приготовленной массой начините кондитерский мешок или пакет с надрезом.
  3. Свежий или вчерашний багет разрезать на одинаковые кусочки. Пальцами примните мякоть.
  4. Наполните отверстия багета фаршем. Заготовки выложите в форму для запекания. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  5. Затем накройте каждый кусочек багета пластинкой сыра. Готовьте при той же температуре еще 10 минут.

Вкусная закуска готова! Подавайте с сырным соусом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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