Фаршированный багет: вкуснятина, которую вы приготовите за считанные минуты
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Отличная идея для быстрого перекуса
Иногда так не хочется стоять у плиты! Но что делать, чтобы не давиться обычными бутербродами? Пофантазировать и приготовить интересный фаршированный багет!
Фаршированный багет с мясом и сыром – современная замена сосискам в тесте и бубликам с фаршем. Такую закуску по рецепту "Це Смак" готовить настолько просто, легко и интересно, что вам будут помогать даже малыши. Попробуем?
Как приготовить фаршированный багет
Ингредиенты на 4 порции:
- багет – 1 шт.
- куриное филе – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- пармезан – 40 г
- моцарелла — 20 г
- базилик, твердый сыр, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления начинки размельчите в крошку пармезан, нарежьте моцареллу и все смешайте с фаршем. Туда же вбейте яйцо, добавьте рваные листики базилика. Посолите по своему вкусу.
- Приготовленной массой начините кондитерский мешок или пакет с надрезом.
- Свежий или вчерашний багет разрезать на одинаковые кусочки. Пальцами примните мякоть.
- Наполните отверстия багета фаршем. Заготовки выложите в форму для запекания. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Затем накройте каждый кусочек багета пластинкой сыра. Готовьте при той же температуре еще 10 минут.
Вкусная закуска готова! Подавайте с сырным соусом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!