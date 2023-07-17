Фаршированный багет: вкуснятина, которую вы приготовите за считанные минуты

Отличная идея для быстрого перекуса

Иногда так не хочется стоять у плиты! Но что делать, чтобы не давиться обычными бутербродами? Пофантазировать и приготовить интересный фаршированный багет!

Фаршированный багет с мясом и сыром – современная замена сосискам в тесте и бубликам с фаршем. Такую закуску по рецепту "Це Смак" готовить настолько просто, легко и интересно, что вам будут помогать даже малыши. Попробуем?

Как приготовить фаршированный багет

Ингредиенты на 4 порции:

багет – 1 шт.

куриное филе – 200 г

яйцо – 1 шт.

пармезан – 40 г

моцарелла — 20 г

базилик, твердый сыр, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления начинки размельчите в крошку пармезан, нарежьте моцареллу и все смешайте с фаршем. Туда же вбейте яйцо, добавьте рваные листики базилика. Посолите по своему вкусу. Приготовленной массой начините кондитерский мешок или пакет с надрезом. Свежий или вчерашний багет разрезать на одинаковые кусочки. Пальцами примните мякоть. Наполните отверстия багета фаршем. Заготовки выложите в форму для запекания. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем накройте каждый кусочек багета пластинкой сыра. Готовьте при той же температуре еще 10 минут.

Вкусная закуска готова! Подавайте с сырным соусом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!