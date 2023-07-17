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"Мохіто" з аґрусу: найкращий рецепт знаменитого коктейлю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Знайомі точно питатимуть, як приготувати такий коктейль
Знайомі точно питатимуть, як приготувати такий коктейль. Фото cesmak.info

Шикарний рецепт улюбленого напою

Компот з аґрусу "Мохіто" – дуже смачний та оригінальний напій на зиму. У поєднанні з м’ятою та лимоном він виходить освіжаючим та з яскравим смаком.

Такий напій за рецептом "Це Смак" вважається найкращим домашнім варіантом знаменитого коктейлю, а полуничні та вишневі напої відходять на другий план. Крім того, для такого напою вам потрібно всього чотири інгредієнти, а його приготування не змусить вас стояти годинами біля плити. Спробуємо?

Як приготувати освіжаючий компот з аґрусу "Мохіто" на зиму

Інгредієнти на 3 порції:

  • аґрус – 350 г;
  • цукор – 1 ст.;
  • лимон – 1/2 шт.;
  • м’ята – 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Помийте весь аґрус. Відріжте хвостики.
  2. Пересипте аґрус у трилітрову банку. Додайте в ємність м’яту та часточки лимона.
  3. Залийте все окропом. Накрийте пластиковою кришкою. Тепер просто залиште на 20 хвилин.
  4. Злийте воду в ємність. Поставте його вогонь. Всипте весь цукор. Коли рідина закипить, перелийте її у банку. Загорніть як завжди. Укутайте на 48 годин, після чого перенесіть у місце зберігання.

Наповніть глечик кубиками льоду, перелийте "Мохіто" і нехай вся родина пригощається чудовим коктейлем. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Коктейль #Напій #Агрус #Готуємо вдома