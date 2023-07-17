"Мохіто" з аґрусу: найкращий рецепт знаменитого коктейлю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Шикарний рецепт улюбленого напою
Компот з аґрусу "Мохіто" – дуже смачний та оригінальний напій на зиму. У поєднанні з м’ятою та лимоном він виходить освіжаючим та з яскравим смаком.
Такий напій за рецептом "Це Смак" вважається найкращим домашнім варіантом знаменитого коктейлю, а полуничні та вишневі напої відходять на другий план. Крім того, для такого напою вам потрібно всього чотири інгредієнти, а його приготування не змусить вас стояти годинами біля плити. Спробуємо?
Як приготувати освіжаючий компот з аґрусу "Мохіто" на зиму
Інгредієнти на 3 порції:
- аґрус – 350 г;
- цукор – 1 ст.;
- лимон – 1/2 шт.;
- м’ята – 20 г.
Спосіб приготування:
- Помийте весь аґрус. Відріжте хвостики.
- Пересипте аґрус у трилітрову банку. Додайте в ємність м’яту та часточки лимона.
- Залийте все окропом. Накрийте пластиковою кришкою. Тепер просто залиште на 20 хвилин.
- Злийте воду в ємність. Поставте його вогонь. Всипте весь цукор. Коли рідина закипить, перелийте її у банку. Загорніть як завжди. Укутайте на 48 годин, після чого перенесіть у місце зберігання.
Наповніть глечик кубиками льоду, перелийте "Мохіто" і нехай вся родина пригощається чудовим коктейлем. Смачного!