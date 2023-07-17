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"Мохито" из крыжовника: лучший рецепт знаменитого коктейля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Знакомые точно будут спрашивать, как приготовить такой коктейль
Знакомые точно будут спрашивать, как приготовить такой коктейль. Фото cesmak.info

Шикарный рецепт любимого напитка

Компот из крыжовника "Мохито" – очень вкусный и оригинальный напиток на зиму. В сочетании с мятой и лимоном он получается освежающим и ярким вкусом.

Такой напиток по рецепту "Це Смак" считается лучшим домашним вариантом знаменитого коктейля, а клубничные и вишневые напитки отходят на второй план. Кроме того, для такого напитка вам нужно всего четыре ингредиента, а приготовление его не заставит вас стоять часами у плиты. Попробуем?

Как приготовить освежающий компот из крыжовника "Мохито" на зиму

Ингредиенты на 3 порции:

  • крыжовник — 350 г;
  • сахар – 1 ст.;
  • лимон – 1/2 шт.;
  • мята – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Помойте весь крыжовник. Отрежьте хвостики.
  2. Пересыпьте крыжовник в трехлитровую банку. Добавьте в емкость мяту и дольки лимона.
  3. Залейте все кипятком. Накройте пластмассовой крышкой. Теперь просто оставьте на 20 минут.
  4. Слейте воду в емкость. Поставьте его на огонь. Всыпьте весь сахар. Когда жидкость закипит, перелейте ее в банку. Заверните как обычно. Укутайте на 48 часов, после чего перенесите в место хранения.

Наполните кувшин кубиками льда, перелейте "Мохито" и пусть вся семья угощается отличным коктейлем. Приятного аппетита!

Теги:
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