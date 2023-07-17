"Мохито" из крыжовника: лучший рецепт знаменитого коктейля

Шикарный рецепт любимого напитка

Компот из крыжовника "Мохито" – очень вкусный и оригинальный напиток на зиму. В сочетании с мятой и лимоном он получается освежающим и ярким вкусом.

Такой напиток по рецепту "Це Смак" считается лучшим домашним вариантом знаменитого коктейля, а клубничные и вишневые напитки отходят на второй план. Кроме того, для такого напитка вам нужно всего четыре ингредиента, а приготовление его не заставит вас стоять часами у плиты. Попробуем?

Как приготовить освежающий компот из крыжовника "Мохито" на зиму

Ингредиенты на 3 порции:

крыжовник — 350 г;

сахар – 1 ст.;

лимон – 1/2 шт.;

мята – 20 г.

Способ приготовления:

Помойте весь крыжовник. Отрежьте хвостики. Пересыпьте крыжовник в трехлитровую банку. Добавьте в емкость мяту и дольки лимона. Залейте все кипятком. Накройте пластмассовой крышкой. Теперь просто оставьте на 20 минут. Слейте воду в емкость. Поставьте его на огонь. Всыпьте весь сахар. Когда жидкость закипит, перелейте ее в банку. Заверните как обычно. Укутайте на 48 часов, после чего перенесите в место хранения.

Наполните кувшин кубиками льда, перелейте "Мохито" и пусть вся семья угощается отличным коктейлем. Приятного аппетита!