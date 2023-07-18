Ви більше не снідатимете по-іншому: рецепт гарячих бутербродів з м’ясом

Страва буде готова, поки близькі вмиватимуться

Сніданок – важливий прийом їжі. Бажано, щоб він був корисним, смачним, ситним, поживним, ще й швидким у приготуванні.

Здається, що складно приготувати страву, яка відповідала б усім цим пунктам: смачна страва готується довго, а корисну вівсянку не хочуть їсти діти. Але вихід є: приголомшливі гарячі бутерброди за рецептом "Мета" все уплетуть миттєво. Готувати їх легко і просто, до того ж, можна додати туди корисних зелені та овочів. Спробуємо?

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

0,5 кг фаршу;

1 морквина;

1 цибулина;

1 яйце;

1 буханець нарізаного хліба;

100 мл олії;

сіль, перець – за смаком;

улюблені спеції.

Спосіб приготування:

Фарш потрібно змішати з тертою морквою та яйцем, посолити та додати туди спеції. Поки фарш наполягає, потрібно підготувати хліб — тут підійде будь-який сорт, навіть булочки для гамбургерів. На шматочки хліба потрібно викласти фарш. Сковороду необхідно розігріти та налити туди олію. Після цього можна викладати бутерброди — це потрібно робити м’ясом вниз. Пізніше бутерброди необхідно перевернути та підсмажити з іншого боку. Коли бутерброди будуть готові, їх потрібно викласти на тарілку та дати охолонути. Готову страву можна посипати тертим сиром та зеленню, додати тонкі скибочки помідорів та соус.

До речі, хліб для бутербродів можна приготувати вдома. Зробити це досить просто, варто лише раз спробувати.