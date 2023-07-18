Ви більше не снідатимете по-іншому: рецепт гарячих бутербродів з м’ясом
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Страва буде готова, поки близькі вмиватимуться
Сніданок – важливий прийом їжі. Бажано, щоб він був корисним, смачним, ситним, поживним, ще й швидким у приготуванні.
Здається, що складно приготувати страву, яка відповідала б усім цим пунктам: смачна страва готується довго, а корисну вівсянку не хочуть їсти діти. Але вихід є: приголомшливі гарячі бутерброди за рецептом "Мета" все уплетуть миттєво. Готувати їх легко і просто, до того ж, можна додати туди корисних зелені та овочів. Спробуємо?
Як приготувати гарячі бутерброди
Інгредієнти:
- 0,5 кг фаршу;
- 1 морквина;
- 1 цибулина;
- 1 яйце;
- 1 буханець нарізаного хліба;
- 100 мл олії;
- сіль, перець – за смаком;
- улюблені спеції.
Спосіб приготування:
- Фарш потрібно змішати з тертою морквою та яйцем, посолити та додати туди спеції.
- Поки фарш наполягає, потрібно підготувати хліб — тут підійде будь-який сорт, навіть булочки для гамбургерів. На шматочки хліба потрібно викласти фарш.
- Сковороду необхідно розігріти та налити туди олію. Після цього можна викладати бутерброди — це потрібно робити м’ясом вниз. Пізніше бутерброди необхідно перевернути та підсмажити з іншого боку.
- Коли бутерброди будуть готові, їх потрібно викласти на тарілку та дати охолонути.
- Готову страву можна посипати тертим сиром та зеленню, додати тонкі скибочки помідорів та соус.
До речі, хліб для бутербродів можна приготувати вдома. Зробити це досить просто, варто лише раз спробувати.