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Рецепт секретної намазки, який знають лише львів’яни: фантастичні канапки по-львівськи

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Смачна намазка на хліб Новина оновлена 14 липня 2023, 14:16
Смачна намазка на хліб. Фото Коліжанка

Універсальні бутерброди — і на перекус, і до святкового столу

Намазки на бутерброди — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати бюджетний паштет. Тепер ділимось рецептом намазки по-львівськи.

Бутерброди виходять смачними та ситними. Як їх готувати, розповіли на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • свіжий хліб/батон
  • копчена ковбаска (беріть, ту яку любите)
  • шинка
  • 2 варені яйця
  • квашений огірок

Сирна намазка:

  • 300 г сиру
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури
  • зубчик часнику
  • солодка паприка
  • сіль, зелень до смаку

Спосіб приготування:

  1. До домашнього кисломолочного сиру додаємо вершкове масло, пропущений через прес часник, сіль та паприку до смаку. Все збиваємо блендером.
  2. Для канапок нарізаємо ковбаску і шинку тоненькими скибочками. Канапки смачно робити двох видів, наприклад зі свіжим огірком і домашнім квашеним.
  3. Нарізаємо тоненько свіжий огірок, квашений огірок і помідор. Тепер можна збирати наші канапки.
  4. На скибочку свіжого хліба чи батона намащуємо намазку, далі на одні канапки викладаємо копчену ковбаску і квашений огірок. На інші – шинку, свіжий огірок і помідор.
  5. Далі натираємо зверху канапки вареним яйцем на дрібній тертці. В кінці посипаємо ще свіжою зеленою цибулькою.

Такі канапки дуже просто готуються, а за столом з’їдаються зазвичай першими. Також ми розповідали, як готувати в’ялені томати.

Теги:
#Рецепт #Сир #Бутерброди #намазка