Рецепт секретної намазки, який знають лише львів’яни: фантастичні канапки по-львівськи
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Універсальні бутерброди — і на перекус, і до святкового столу
Намазки на бутерброди — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати бюджетний паштет. Тепер ділимось рецептом намазки по-львівськи.
Бутерброди виходять смачними та ситними. Як їх готувати, розповіли на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- свіжий хліб/батон
- копчена ковбаска (беріть, ту яку любите)
- шинка
- 2 варені яйця
- квашений огірок
Сирна намазка:
- 300 г сиру
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- зубчик часнику
- солодка паприка
- сіль, зелень до смаку
Спосіб приготування:
- До домашнього кисломолочного сиру додаємо вершкове масло, пропущений через прес часник, сіль та паприку до смаку. Все збиваємо блендером.
- Для канапок нарізаємо ковбаску і шинку тоненькими скибочками. Канапки смачно робити двох видів, наприклад зі свіжим огірком і домашнім квашеним.
- Нарізаємо тоненько свіжий огірок, квашений огірок і помідор. Тепер можна збирати наші канапки.
- На скибочку свіжого хліба чи батона намащуємо намазку, далі на одні канапки викладаємо копчену ковбаску і квашений огірок. На інші – шинку, свіжий огірок і помідор.
- Далі натираємо зверху канапки вареним яйцем на дрібній тертці. В кінці посипаємо ще свіжою зеленою цибулькою.
Такі канапки дуже просто готуються, а за столом з’їдаються зазвичай першими. Також ми розповідали, як готувати в’ялені томати.