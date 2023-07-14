Рецепт секретної намазки, який знають лише львів’яни: фантастичні канапки по-львівськи

Універсальні бутерброди — і на перекус, і до святкового столу

Намазки на бутерброди — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати бюджетний паштет. Тепер ділимось рецептом намазки по-львівськи.

Бутерброди виходять смачними та ситними. Як їх готувати, розповіли на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

свіжий хліб/батон

копчена ковбаска (беріть, ту яку любите)

шинка

2 варені яйця

квашений огірок

Сирна намазка:

300 г сиру

100 г вершкового масла кімнатної температури

зубчик часнику

солодка паприка

сіль, зелень до смаку

Спосіб приготування:

До домашнього кисломолочного сиру додаємо вершкове масло, пропущений через прес часник, сіль та паприку до смаку. Все збиваємо блендером. Для канапок нарізаємо ковбаску і шинку тоненькими скибочками. Канапки смачно робити двох видів, наприклад зі свіжим огірком і домашнім квашеним. Нарізаємо тоненько свіжий огірок, квашений огірок і помідор. Тепер можна збирати наші канапки. На скибочку свіжого хліба чи батона намащуємо намазку, далі на одні канапки викладаємо копчену ковбаску і квашений огірок. На інші – шинку, свіжий огірок і помідор. Далі натираємо зверху канапки вареним яйцем на дрібній тертці. В кінці посипаємо ще свіжою зеленою цибулькою.

Такі канапки дуже просто готуються, а за столом з’їдаються зазвичай першими. Також ми розповідали, як готувати в’ялені томати.