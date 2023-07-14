Рецепт секретной намазки, который знают только львовяне: фантастические бутерброды по-львовски
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Универсальные бутерброды — и на перекус, и на праздничный стол
Намазки на бутерброды – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить бюджетный паштет. Теперь делимся рецептом намазки по-львовски.
Бутерброды получаются вкусными и сытными. Как их готовить, рассказали на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- свежий хлеб/батон
- копченая колбаска (берите ту, которую любите)
- ветчина
- 2 вареных яйца
- квашеный огурец
Сырная намазка:
- 300 г сыра
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- зубчик чеснока
- сладкая паприка
- соль, зелень по вкусу
Способ приготовления:
- К домашнему кисломолочному сыру добавляем сливочное масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и паприку по вкусу. Все сбиваем блендером.
- Для бутербродов нарезаем колбаску и ветчину тоненькими ломтиками. Бутерброды вкусно делать двух видов, например со свежим огурцом и домашним квашеным.
- Нарезаем тоненько свежий огурец, квашеный огурец и помидор. Теперь можно собирать наши бутерброды.
- На ломтик свежего хлеба или батона намазываем намазку, далее на одни бутерброды выкладываем копченую колбаску и квашеный огурец. На другие – ветчину, свежий огурец и помидор.
- Далее натираем сверху бутерброды вареным яйцом на мелкой терке. В конце посыпаем еще свежим зеленым лучком.
Такие бутерброды очень просто готовятся, а за столом съедаются обычно первыми. Также мы рассказывали, как готовить вяленые томаты.