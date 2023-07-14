Рецепт секретной намазки, который знают только львовяне: фантастические бутерброды по-львовски

Универсальные бутерброды — и на перекус, и на праздничный стол

Намазки на бутерброды – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить бюджетный паштет. Теперь делимся рецептом намазки по-львовски.

Бутерброды получаются вкусными и сытными. Как их готовить, рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

свежий хлеб/батон

копченая колбаска (берите ту, которую любите)

ветчина

2 вареных яйца

квашеный огурец

Сырная намазка:

300 г сыра

100 г сливочного масла комнатной температуры

зубчик чеснока

сладкая паприка

соль, зелень по вкусу

Способ приготовления:

К домашнему кисломолочному сыру добавляем сливочное масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и паприку по вкусу. Все сбиваем блендером. Для бутербродов нарезаем колбаску и ветчину тоненькими ломтиками. Бутерброды вкусно делать двух видов, например со свежим огурцом и домашним квашеным. Нарезаем тоненько свежий огурец, квашеный огурец и помидор. Теперь можно собирать наши бутерброды. На ломтик свежего хлеба или батона намазываем намазку, далее на одни бутерброды выкладываем копченую колбаску и квашеный огурец. На другие – ветчину, свежий огурец и помидор. Далее натираем сверху бутерброды вареным яйцом на мелкой терке. В конце посыпаем еще свежим зеленым лучком.

Такие бутерброды очень просто готовятся, а за столом съедаются обычно первыми. Также мы рассказывали, как готовить вяленые томаты.