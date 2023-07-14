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Рецепт секретной намазки, который знают только львовяне: фантастические бутерброды по-львовски

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусная намазка на хлеб Новость обновлена 14 июля 2023, 14:16
Вкусная намазка на хлеб. Фото Колежанка

Универсальные бутерброды — и на перекус, и на праздничный стол

Намазки на бутерброды – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить бюджетный паштет. Теперь делимся рецептом намазки по-львовски.

Бутерброды получаются вкусными и сытными. Как их готовить, рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • свежий хлеб/батон
  • копченая колбаска (берите ту, которую любите)
  • ветчина
  • 2 вареных яйца
  • квашеный огурец

Сырная намазка:

  • 300 г сыра
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • зубчик чеснока
  • сладкая паприка
  • соль, зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. К домашнему кисломолочному сыру добавляем сливочное масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и паприку по вкусу. Все сбиваем блендером.
  2. Для бутербродов нарезаем колбаску и ветчину тоненькими ломтиками. Бутерброды вкусно делать двух видов, например со свежим огурцом и домашним квашеным.
  3. Нарезаем тоненько свежий огурец, квашеный огурец и помидор. Теперь можно собирать наши бутерброды.
  4. На ломтик свежего хлеба или батона намазываем намазку, далее на одни бутерброды выкладываем копченую колбаску и квашеный огурец. На другие – ветчину, свежий огурец и помидор.
  5. Далее натираем сверху бутерброды вареным яйцом на мелкой терке. В конце посыпаем еще свежим зеленым лучком.

Такие бутерброды очень просто готовятся, а за столом съедаются обычно первыми. Также мы рассказывали, как готовить вяленые томаты.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Бутерброды #намазка