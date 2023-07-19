Найледачіші тефтелі: швидкий і смачний варіант нагодувати всю родину

Не шукайте інших рецептів – цей найкращий!

Якщо ви зламали голову над пошуком нехитрого, але в той же час смачного рецепту, то вам сюди. Ми для вас знайшли найледачіші тефтелі.

Такий рецепт "Мета" під силу кожному. На приготування таких тефтелів ви витратите не більше 35 хвилин. Однак результат вас здивує: страва вийде ніжною, м’якою і неймовірно смачною. Це найлегший варіант обіду чи вечері для сім’ї. Спробуємо?

Як приготувати ліниві тефтелі з рисом

Інгредієнти:

яловичий (свинячий, баранячий, змішаний) фарш – 500 г;

рис відвареної – 150 г;

сир – 100 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

томатна паста — 1 ст.л.;

яйце – 1 шт.;

зелень – 1 пучок;

панірувальні сухарі – 100 г;

олія рослинна — 100 г;

морква – 1 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Додаємо до фаршу сіль, перець, тертий сир, відварений рис, дрібно порізану зелень, яйце. Суміш слід ретельно перемішати, сформувати маленькі кульки, запанувати в сухарях і викласти на деко. Тефтелі необхідно залити соусом із цибулі, моркви та томату. Страву потрібно запікати у духовці до повної готовності.

Подавайте ліниві тефтелі з вітамінним салатом. Смачного!