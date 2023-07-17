Котлети з печінки будуть пишними та ніжними: хитрощі, про які мовчать кухарі

Так ваші биточки не розвалюватимуться на сковороді!

Печінка — поживний продукт, який багатий на залізо, цинк, вітаміни групи В і вітамін А. Тому страви з неї дуже корисні для нашого організму.

Мабуть, найпопулярніша страва з печінки – це котлети. Однак не завжди вони виходять такими, як хотілося б. Разом із "Главредом" розповідаємо, як приготувати пишні котлети з печінки, щоби вони не розвалилися.

Як приготувати пишні та ніжні котлети, які не розвалюватимуться

Тут найголовніше — скріпити фарш за допомогою додаткових інгредієнтів, без яких маса може розсипатися під час приготування. Щоб уникнути цієї проблеми та зберегти ідеальну форму котлет, варто використати деякі додаткові продукти.

Один із найпоширеніших інгредієнтів, який скріплює котлети – це картопля. У складі картоплі дуже багато крохмалю — саме вона і добре скріплює масу. В результаті котлети стають ніжними та пишними й ніколи не розваляться під час смаження.

Для такого приголомшливого ефекту просто натріть картоплю на тертці та додайте її до печінкової маси. На 400 г печінки потрібна лише одна невелика картоплина.

Також у котлети з печінки можна додати борошно чи манку – вони виконують ту саму функцію. На 500 г печінки вам знадобиться 1-2 столові ложки борошна або манки. Додайте ці інгредієнти й ваші котлети з печінки не підгорять і не розваляться.

Крім того, у фарш для котлет із печінки можна додати яєчний жовток. Він не тільки допомагає скріпити інгредієнти, але й покращує консистенцію страви та робить її неймовірно ніжною. Для ніжних котлет вам знадобиться лише кілька яєчних жовтків.

До речі, перед приготуванням печінку можна розм’якшити за допомогою одного інгредієнта. Ваші котлети вийдуть просто чарівними!