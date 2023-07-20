Рус

Таку закуску дуже люблять в Італії: помідори за цим рецептом розлетяться на ура

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неможливо смачна закуска з помідорів
Неможливо смачна закуска з помідорів. Фото skarbnychka-retseptiv

Всього 10 хвилин — і фантастична страва готова

Здавалося б, здивувати близьких та гостей незвичайними закусками неможливо. Однак, якщо ви хочете, щоб друзі ахнули, тоді цей рецепт для вас.

Таку закуску з помідорів дуже люблять в Італії. Вона готується неймовірно швидко, але при цьому виходить настільки смачною, що буде важко відірватися. Мариновані помідори швидкого приготування за рецептом "Главреда" здивують кожного гостя, і вони обов'язково спитають, як приготувати цю страву.

Як приготувати закуску з помідорів по-італійськи

Інгредієнти:

  • великі помідори рожеві – 3 шт.;
  • цукор — 0,5 ч. л. ;
  • яблучний оцет — 0,5 ст. л.;
  • сіль, часник — до свого смаку;
  • петрушка, кріп, базилік;
  • гірчиця у зернах;
  • чорний перець мелений;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

  1. Помідори добре помити, нарізати кільцями невеликого розміру.
  2. В окремій тарілці змішати гірчицю, цукор, сіль, оливкову олію, оцет.
  3. Помити зелень, обсушити та порізати. Можна подрібнити у блендері з часником. Змішати з|із| маринадом.
  4. Кожен помідор полити маринадом, гарно перекласти на тарілочку та подавати до столу. Смачніше помідори по-італійськи будуть, якщо на 20 хвилин відправити їх у холодильник.

Подавайте таку закуску до м’ясного пирога та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Помідори #Закуска #Готуємо вдома