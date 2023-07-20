Таку закуску дуже люблять в Італії: помідори за цим рецептом розлетяться на ура

Всього 10 хвилин — і фантастична страва готова

Здавалося б, здивувати близьких та гостей незвичайними закусками неможливо. Однак, якщо ви хочете, щоб друзі ахнули, тоді цей рецепт для вас.

Таку закуску з помідорів дуже люблять в Італії. Вона готується неймовірно швидко, але при цьому виходить настільки смачною, що буде важко відірватися. Мариновані помідори швидкого приготування за рецептом "Главреда" здивують кожного гостя, і вони обов'язково спитають, як приготувати цю страву.

Як приготувати закуску з помідорів по-італійськи

Інгредієнти:

великі помідори рожеві – 3 шт.;

цукор — 0,5 ч. л. ;

яблучний оцет — 0,5 ст. л.;

сіль, часник — до свого смаку;

петрушка, кріп, базилік;

гірчиця у зернах;

чорний перець мелений;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

Помідори добре помити, нарізати кільцями невеликого розміру. В окремій тарілці змішати гірчицю, цукор, сіль, оливкову олію, оцет. Помити зелень, обсушити та порізати. Можна подрібнити у блендері з часником. Змішати з|із| маринадом. Кожен помідор полити маринадом, гарно перекласти на тарілочку та подавати до столу. Смачніше помідори по-італійськи будуть, якщо на 20 хвилин відправити їх у холодильник.

Подавайте таку закуску до м’ясного пирога та насолоджуйтесь. Смачного!