Таку закуску дуже люблять в Італії: помідори за цим рецептом розлетяться на ура
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Всього 10 хвилин — і фантастична страва готова
Здавалося б, здивувати близьких та гостей незвичайними закусками неможливо. Однак, якщо ви хочете, щоб друзі ахнули, тоді цей рецепт для вас.
Таку закуску з помідорів дуже люблять в Італії. Вона готується неймовірно швидко, але при цьому виходить настільки смачною, що буде важко відірватися. Мариновані помідори швидкого приготування за рецептом "Главреда" здивують кожного гостя, і вони обов'язково спитають, як приготувати цю страву.
Як приготувати закуску з помідорів по-італійськи
Інгредієнти:
- великі помідори рожеві – 3 шт.;
- цукор — 0,5 ч. л. ;
- яблучний оцет — 0,5 ст. л.;
- сіль, часник — до свого смаку;
- петрушка, кріп, базилік;
- гірчиця у зернах;
- чорний перець мелений;
- оливкова олія.
Спосіб приготування:
- Помідори добре помити, нарізати кільцями невеликого розміру.
- В окремій тарілці змішати гірчицю, цукор, сіль, оливкову олію, оцет.
- Помити зелень, обсушити та порізати. Можна подрібнити у блендері з часником. Змішати з|із| маринадом.
- Кожен помідор полити маринадом, гарно перекласти на тарілочку та подавати до столу. Смачніше помідори по-італійськи будуть, якщо на 20 хвилин відправити їх у холодильник.
Подавайте таку закуску до м’ясного пирога та насолоджуйтесь. Смачного!