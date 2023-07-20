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Такую закуску очень любят в Италии: помидоры по этому рецепту разлетятся на ура

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невозможно вкусная закуска из помидор
Невозможно вкусная закуска из помидор. Фото skarbnychka-retseptiv

Всего 10 минут — и фантастическое блюдо готово

Казалось бы, удивить близких и гостей необычными закусками невозможно. Однако если вы хотите, чтобы друзья ахнули, тогда этот рецепт для вас.

Такую закуску из помидор очень любят в Италии. Она готовится невероятно быстро, но при этом получается настолько вкусной, что оторваться будет сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления по рецепту "Главреда" удивят каждого гостя, и они точно спросят, как приготовить это блюдо.

Как приготовить закуску из помидор по-итальянски

Ингредиенты:

  • большие помидоры розовые — 3 шт.;
  • сахар — 0,5 ч. л. ;
  • яблочный уксус — 0,5 ст. л.;
  • соль, чеснок — по вкусу;
  • петрушка, укроп, базилик;
  • горчица в зернах;
  • черный перец молотый;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера.
  2. В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус.
  3. Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком. Смешать с маринадом.
  4. Каждый помидор полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу. Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если на 20 минут отправить их в холодильник.

Подавайте такую закуску к мясному пирогу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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