Такую закуску очень любят в Италии: помидоры по этому рецепту разлетятся на ура
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Всего 10 минут — и фантастическое блюдо готово
Казалось бы, удивить близких и гостей необычными закусками невозможно. Однако если вы хотите, чтобы друзья ахнули, тогда этот рецепт для вас.
Такую закуску из помидор очень любят в Италии. Она готовится невероятно быстро, но при этом получается настолько вкусной, что оторваться будет сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления по рецепту "Главреда" удивят каждого гостя, и они точно спросят, как приготовить это блюдо.
Как приготовить закуску из помидор по-итальянски
Ингредиенты:
- большие помидоры розовые — 3 шт.;
- сахар — 0,5 ч. л. ;
- яблочный уксус — 0,5 ст. л.;
- соль, чеснок — по вкусу;
- петрушка, укроп, базилик;
- горчица в зернах;
- черный перец молотый;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера.
- В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус.
- Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком. Смешать с маринадом.
- Каждый помидор полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу. Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если на 20 минут отправить их в холодильник.
Подавайте такую закуску к мясному пирогу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!