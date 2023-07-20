Такую закуску очень любят в Италии: помидоры по этому рецепту разлетятся на ура

Всего 10 минут — и фантастическое блюдо готово

Казалось бы, удивить близких и гостей необычными закусками невозможно. Однако если вы хотите, чтобы друзья ахнули, тогда этот рецепт для вас.

Такую закуску из помидор очень любят в Италии. Она готовится невероятно быстро, но при этом получается настолько вкусной, что оторваться будет сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления по рецепту "Главреда" удивят каждого гостя, и они точно спросят, как приготовить это блюдо.

Как приготовить закуску из помидор по-итальянски

Ингредиенты:

большие помидоры розовые — 3 шт.;

сахар — 0,5 ч. л. ;

яблочный уксус — 0,5 ст. л.;

соль, чеснок — по вкусу;

петрушка, укроп, базилик;

горчица в зернах;

черный перец молотый;

оливковое масло.

Способ приготовления:

Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера. В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус. Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком. Смешать с маринадом. Каждый помидор полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу. Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если на 20 минут отправить их в холодильник.

Подавайте такую закуску к мясному пирогу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!