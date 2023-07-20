Ні запаху, ні миття посуду: як смажать мойву досвідчені рибалки

Вам точно знадобиться хитрий, але корисний рецепт

Смажена мойва — винятково смачна страва. Слинки течуть за однієї думки про неї: хрумка золотиста скоринка, корисне і ніжне м’ясо.

Однак більшість не любить готувати цю рибу через жирні бризки, що розлітаються, і специфічний запах після її смаження. Разом з "Важно знать" розповімо, як готують мойву досвідчені рибалки. Завдяки цьому хитрому трюку вам не потрібно провітрювати кухню і навіть мити сковороду.

Як смачно посмажити мойву

Інгредієнти:

500 г мойви;

100 г кукурудзяного борошна;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. чорний мелений перцю.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині змішайте кукурудзяне борошно з паприкою, перцем і сіллю. Деко пергаменту акуратно змастіть однією — двома краплями олії. Обваляйте кожну рибу в кукурудзяному борошні, потім по одній викладіть рибу на пергамент. Загорніть рибу в пергамент конвертом. Викладіть його в сковорідку, обсмажте по п’ять хвилин на повільному вогні з кожного боку.

Фантастична смажена мойва готова. Весь зайвий жир і запахи з риби вбере пергамент, а сковорідка залишиться чистою.

Беріть домашній хліб і насолоджуйтесь хрусткою рибкою. Смачного!