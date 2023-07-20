Ні запаху, ні миття посуду: як смажать мойву досвідчені рибалки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вам точно знадобиться хитрий, але корисний рецепт
Смажена мойва — винятково смачна страва. Слинки течуть за однієї думки про неї: хрумка золотиста скоринка, корисне і ніжне м’ясо.
Однак більшість не любить готувати цю рибу через жирні бризки, що розлітаються, і специфічний запах після її смаження. Разом з "Важно знать" розповімо, як готують мойву досвідчені рибалки. Завдяки цьому хитрому трюку вам не потрібно провітрювати кухню і навіть мити сковороду.
Як смачно посмажити мойву
Інгредієнти:
- 500 г мойви;
- 100 г кукурудзяного борошна;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. чорний мелений перцю.
Спосіб приготування:
- У глибокій посудині змішайте кукурудзяне борошно з паприкою, перцем і сіллю.
- Деко пергаменту акуратно змастіть однією — двома краплями олії.
- Обваляйте кожну рибу в кукурудзяному борошні, потім по одній викладіть рибу на пергамент.
- Загорніть рибу в пергамент конвертом. Викладіть його в сковорідку, обсмажте по п’ять хвилин на повільному вогні з кожного боку.
Фантастична смажена мойва готова. Весь зайвий жир і запахи з риби вбере пергамент, а сковорідка залишиться чистою.
Беріть домашній хліб і насолоджуйтесь хрусткою рибкою. Смачного!