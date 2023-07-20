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Ні запаху, ні миття посуду: як смажать мойву досвідчені рибалки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажена без зайвих труднощів мойва
Смажена без зайвих труднощів мойва. Фото vazhnoznat.com

Вам точно знадобиться хитрий, але корисний рецепт

Смажена мойва — винятково смачна страва. Слинки течуть за однієї думки про неї: хрумка золотиста скоринка, корисне і ніжне м’ясо.

Однак більшість не любить готувати цю рибу через жирні бризки, що розлітаються, і специфічний запах після її смаження. Разом з "Важно знать" розповімо, як готують мойву досвідчені рибалки. Завдяки цьому хитрому трюку вам не потрібно провітрювати кухню і навіть мити сковороду.

Як смачно посмажити мойву

Інгредієнти:

  • 500 г мойви;
  • 100 г кукурудзяного борошна;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. чорний мелений перцю.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій посудині змішайте кукурудзяне борошно з паприкою, перцем і сіллю.
  2. Деко пергаменту акуратно змастіть однією — двома краплями олії.
  3. Обваляйте кожну рибу в кукурудзяному борошні, потім по одній викладіть рибу на пергамент.
  4. Загорніть рибу в пергамент конвертом. Викладіть його в сковорідку, обсмажте по п’ять хвилин на повільному вогні з кожного боку.

Фантастична смажена мойва готова. Весь зайвий жир і запахи з риби вбере пергамент, а сковорідка залишиться чистою.

Беріть домашній хліб і насолоджуйтесь хрусткою рибкою. Смачного!

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#Рецепт #Риба #Готуємо вдома