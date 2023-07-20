Ни запаха, ни мытья посуды: как жарят мойву опытные рыбаки

Вам пригодится хитрый, но полезный рецепт

Жареная мойва — исключительно вкусное блюдо. Слюнки текут при одной мысли о ней: хрустящая золотистая корочка, полезное и нежное мясо.

Однако большинство не любит готовить эту рыбу из-за разлетающихся жирных брызг и специфического запаха после ее жарки. Вместе с "Важно знать" расскажем, как готовят мойву опытные рыбаки. Благодаря этому хитрому трюку вам не нужно будет проветривать кухню и даже мыть сковороду.

Как вкусно пожарить мойву

Ингредиенты:

500 г мойвы;

100 г кукурузной муки;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. соли;

0.5 ч. л. черного молотого перца.

Способ приготовления:

В глубокой посудине смешайте кукурузную муку с паприкой, перцем и солью. Лист пергамента аккуратно смажьте одной — двумя каплями растительного масла. Обваляйте каждую рыбу в кукурузной муке, затем по одной выложите рыбу на пергамент. Заверните рыбу в пергамент конвертом. Выложите его в сковородку, обжарьте по пять минут на медленном огне с каждой стороны.

Фантастическая жареная мойва готова. Весь лишний жир и запахи из рыбы впитает в себя пергамент, а сковородка останется чистой.

Берите домашний хлеб и наслаждайтесь хрустящей рыбкой. Приятного аппетита!