Ни запаха, ни мытья посуды: как жарят мойву опытные рыбаки
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Вам пригодится хитрый, но полезный рецепт
Жареная мойва — исключительно вкусное блюдо. Слюнки текут при одной мысли о ней: хрустящая золотистая корочка, полезное и нежное мясо.
Однако большинство не любит готовить эту рыбу из-за разлетающихся жирных брызг и специфического запаха после ее жарки. Вместе с "Важно знать" расскажем, как готовят мойву опытные рыбаки. Благодаря этому хитрому трюку вам не нужно будет проветривать кухню и даже мыть сковороду.
Как вкусно пожарить мойву
Ингредиенты:
- 500 г мойвы;
- 100 г кукурузной муки;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. соли;
- 0.5 ч. л. черного молотого перца.
Способ приготовления:
- В глубокой посудине смешайте кукурузную муку с паприкой, перцем и солью.
- Лист пергамента аккуратно смажьте одной — двумя каплями растительного масла.
- Обваляйте каждую рыбу в кукурузной муке, затем по одной выложите рыбу на пергамент.
- Заверните рыбу в пергамент конвертом. Выложите его в сковородку, обжарьте по пять минут на медленном огне с каждой стороны.
Фантастическая жареная мойва готова. Весь лишний жир и запахи из рыбы впитает в себя пергамент, а сковородка останется чистой.
Берите домашний хлеб и наслаждайтесь хрустящей рыбкой. Приятного аппетита!