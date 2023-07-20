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Ни запаха, ни мытья посуды: как жарят мойву опытные рыбаки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареная без лишних сложностей мойва
Жареная без лишних сложностей мойва. Фото vazhnoznat.com

Вам пригодится хитрый, но полезный рецепт

Жареная мойва — исключительно вкусное блюдо. Слюнки текут при одной мысли о ней: хрустящая золотистая корочка, полезное и нежное мясо.

Однако большинство не любит готовить эту рыбу из-за разлетающихся жирных брызг и специфического запаха после ее жарки. Вместе с "Важно знать" расскажем, как готовят мойву опытные рыбаки. Благодаря этому хитрому трюку вам не нужно будет проветривать кухню и даже мыть сковороду.

Как вкусно пожарить мойву

Ингредиенты:

  • 500 г мойвы;
  • 100 г кукурузной муки;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0.5 ч. л. черного молотого перца.

Способ приготовления:

  1. В глубокой посудине смешайте кукурузную муку с паприкой, перцем и солью.
  2. Лист пергамента аккуратно смажьте одной — двумя каплями растительного масла.
  3. Обваляйте каждую рыбу в кукурузной муке, затем по одной выложите рыбу на пергамент.
  4. Заверните рыбу в пергамент конвертом. Выложите его в сковородку, обжарьте по пять минут на медленном огне с каждой стороны.

Фантастическая жареная мойва готова. Весь лишний жир и запахи из рыбы впитает в себя пергамент, а сковородка останется чистой.

Берите домашний хлеб и наслаждайтесь хрустящей рыбкой. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Рыба #Готовим дома