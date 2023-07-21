"Бродячі" огірки: найкращий рецепт соління на зиму

Не шукайте інших рецептів – ви знайшли найкращий!

Скільки ви знаєте рецептів солоних огірків? Мабуть, достатньо, і в кожному з них є своя особливість і свій смак. А "бродячий" рецепт ви куштували? Гостренькі, солонуваті, ніби з бочки огірки стануть чудовою закускою і підійдуть для приготування салатів та розсольників.

"Це Смак" нагадує, що краще брати ґрунтові, пухирчасті огірки та велику не йодовану сіль. Хрусткості у рецепті додасть хрін і часник, а кріп, листя смородини та вишні додадуть аромату. Ну що, спробуємо?

Як приготувати "бродячі" огірки

Інгредієнти на 3-літрову банку:

огірки — 1,5-2 кг;

кріп — 1 шт.;

листя хрону – 2 шт.;

корінь хрону – 1 шт.;

часник — 3-5 зуб.;

перець чилі – 1/4 шт.;

листя вишні – 2-4 шт.;

листя смородини – 2-4 шт.;

сіль – 80 г;

вода – 1 л.

Спосіб приготування:

Огірки попередньо вимочіть у холодній воді 3-6 годин – так вони стануть щільнішими та хрусткими. Банку промийте із содою або гірчичним порошком. На дно ємності покладіть кріп (гілку з парасольками), хрін, часник, шматочки перцю чилі, листочки смородини та вишні. Щільно заповніть банку огірками, зверху засипте сіллю та залийте огірки гарячою кип’яченою водою. Зверху банки зав’яжіть марлею, під низ підставте глибоку миску і залиште її в такому вигляді на 48 годин. Коли розсіл помутнішає, огірки стануть оливкового кольору, а на поверхню підніметься пінка – отже, огірки забродили. Через 2 дні злийте розсіл у каструлю і прокип’ятіть. При необхідності долийте склянку чистої води в каструлю. Зніміть з поверхні розсолу всю пінку і проваріть приблизно 2-3 хвилини. Залийте огірки гарячим розсолом догори банки, закотіть кришками і перенесіть на зберігання в прохолодне місце.

З такими огірками вийде смачний вінегрет. Спробуйте і не пошкодуєте!