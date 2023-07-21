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"Бродячі" огірки: найкращий рецепт соління на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматні, хрусткі солоні огірки
Ароматні, хрусткі солоні огірки. Фото smachnoho.com.ua

Не шукайте інших рецептів – ви знайшли найкращий!

Скільки ви знаєте рецептів солоних огірків? Мабуть, достатньо, і в кожному з них є своя особливість і свій смак. А "бродячий" рецепт ви куштували? Гостренькі, солонуваті, ніби з бочки огірки стануть чудовою закускою і підійдуть для приготування салатів та розсольників.

"Це Смак" нагадує, що краще брати ґрунтові, пухирчасті огірки та велику не йодовану сіль. Хрусткості у рецепті додасть хрін і часник, а кріп, листя смородини та вишні додадуть аромату. Ну що, спробуємо?

Як приготувати "бродячі" огірки

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • огірки — 1,5-2 кг;
  • кріп — 1 шт.;
  • листя хрону – 2 шт.;
  • корінь хрону – 1 шт.;
  • часник — 3-5 зуб.;
  • перець чилі – 1/4 шт.;
  • листя вишні – 2-4 шт.;
  • листя смородини – 2-4 шт.;
  • сіль – 80 г;
  • вода – 1 л.

Спосіб приготування:

  1. Огірки попередньо вимочіть у холодній воді 3-6 годин – так вони стануть щільнішими та хрусткими.
  2. Банку промийте із содою або гірчичним порошком. На дно ємності покладіть кріп (гілку з парасольками), хрін, часник, шматочки перцю чилі, листочки смородини та вишні.
  3. Щільно заповніть банку огірками, зверху засипте сіллю та залийте огірки гарячою кип’яченою водою.
  4. Зверху банки зав’яжіть марлею, під низ підставте глибоку миску і залиште її в такому вигляді на 48 годин. Коли розсіл помутнішає, огірки стануть оливкового кольору, а на поверхню підніметься пінка – отже, огірки забродили.
  5. Через 2 дні злийте розсіл у каструлю і прокип’ятіть. При необхідності долийте склянку чистої води в каструлю. Зніміть з поверхні розсолу всю пінку і проваріть приблизно 2-3 хвилини.
  6. Залийте огірки гарячим розсолом догори банки, закотіть кришками і перенесіть на зберігання в прохолодне місце.

З такими огірками вийде смачний вінегрет. Спробуйте і не пошкодуєте!

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#Рецепт #Солоні огірки #Готуємо вдома