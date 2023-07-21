"Бродячие" огурцы: лучший рецепт соления на зиму

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Сколько вы знаете рецептов соленых огурцов? Пожалуй, достаточное количество, и в каждом из них есть своя изюминка и свой вкус. А "бродячий" рецепт вы пробовали? Остренькие, солоноватые, как будто из бочки огурцы станут прекрасной закуской и подойдут для приготовления салатов и рассольников.

"Це Смак" напоминает, что лучше брать грунтовые, пузырчатые огурцы и большую не йодированную соль. Хрусткость в рецепте придаст хрен и чеснок, а укроп, листья смородины и вишни придадут аромату. Ну что, попробуем?

Как приготовить "бродячие" огурцы

Ингредиенты на 3-литровую банку:

огурцы – 1,5–2 кг;

укроп – 1 шт.;

листья хрена – 2 шт.;

корень хрена – 1 шт.;

чеснок – 3-5 зуб.;

перец чили – 1/4 шт.;

листья вишни – 2-4 шт.;

листья смородины – 2-4 шт.;

соль – 80 г;

вода – 1 л.

Способ приготовления:

Огурцы предварительно вымочите в холодной воде 3-6 часов – так они станут более плотными и хрустящими. Банку промойте с содой или горчичным порошком. На дно емкости уложите укроп (ветку с зонтиками), хрен, чеснок, кусочки перца чили, листики смородины и вишни. Плотно заполните банку огурцами, сверху засыпьте солью и залейте огурцы горячей кипяченой водой. Сверху банки завяжите марлей, под низ подставьте глубокую миску и оставьте ее в таком виде на 48 часов. Когда рассол помутнеет, огурцы станут оливкового цвета, а на поверхность поднимется пенка – значит, огурцы забродили. Через 2 дня слейте рассол в кастрюлю и прокипятите. При необходимости долейте в кастрюлю стакан чистой воды. Снимите с поверхности рассола всю пенку и проварите примерно 2-3 минуты. Залейте огурцы горячим рассолом в верх банки, закатите крышками и перенесите на хранение в прохладное место.

С такими огурцами получится вкуснейший винегрет. Попробуйте – и не пожалеете!