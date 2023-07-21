"Бродячие" огурцы: лучший рецепт соления на зиму
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Не ищите других рецептов — вы нашли лучший!
Сколько вы знаете рецептов соленых огурцов? Пожалуй, достаточное количество, и в каждом из них есть своя изюминка и свой вкус. А "бродячий" рецепт вы пробовали? Остренькие, солоноватые, как будто из бочки огурцы станут прекрасной закуской и подойдут для приготовления салатов и рассольников.
"Це Смак" напоминает, что лучше брать грунтовые, пузырчатые огурцы и большую не йодированную соль. Хрусткость в рецепте придаст хрен и чеснок, а укроп, листья смородины и вишни придадут аромату. Ну что, попробуем?
Как приготовить "бродячие" огурцы
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- огурцы – 1,5–2 кг;
- укроп – 1 шт.;
- листья хрена – 2 шт.;
- корень хрена – 1 шт.;
- чеснок – 3-5 зуб.;
- перец чили – 1/4 шт.;
- листья вишни – 2-4 шт.;
- листья смородины – 2-4 шт.;
- соль – 80 г;
- вода – 1 л.
Способ приготовления:
- Огурцы предварительно вымочите в холодной воде 3-6 часов – так они станут более плотными и хрустящими.
- Банку промойте с содой или горчичным порошком. На дно емкости уложите укроп (ветку с зонтиками), хрен, чеснок, кусочки перца чили, листики смородины и вишни.
- Плотно заполните банку огурцами, сверху засыпьте солью и залейте огурцы горячей кипяченой водой.
- Сверху банки завяжите марлей, под низ подставьте глубокую миску и оставьте ее в таком виде на 48 часов. Когда рассол помутнеет, огурцы станут оливкового цвета, а на поверхность поднимется пенка – значит, огурцы забродили.
- Через 2 дня слейте рассол в кастрюлю и прокипятите. При необходимости долейте в кастрюлю стакан чистой воды. Снимите с поверхности рассола всю пенку и проварите примерно 2-3 минуты.
- Залейте огурцы горячим рассолом в верх банки, закатите крышками и перенесите на хранение в прохладное место.
С такими огурцами получится вкуснейший винегрет. Попробуйте – и не пожалеете!