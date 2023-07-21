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З’їсте самі, поки будете готувати: той самий рецепт кабачків корейською, який ви шукали

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірна смакота з простих продуктів
Неймовірна смакота з простих продуктів. Фото odnaminyta.com

Максимум задоволення при мінімумі інгредієнтів та часу

Овочі по-корейськи – смачна пікантна закуска. Вона чудово доповнить будь-який святковий стіл чи сімейний обід.

Дуже смачно у такий спосіб приготувати кабачки. За рецептом "1 хвилина" вони виходять хрусткими, ароматними та соковитими. А знадобиться вам для цього мінімум інгредієнтів та часу. Спробуємо?

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

  • кабачок — 250-300 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соєвий соус – 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1/2 ч. л.;
  • часник 1-2 зубчики;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • кріп;
  • спеції – на свій смак;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Помийте кабачки, очистьте від шкірки. Розріжте кожен овоч вздовж на три частини, а потім упоперек таким чином, щоб вийшли прямокутні брусочки. Перекладіть у глибокий посуд.
  2. Посипте кабачки паприкою, борошном і перемішайте.
  3. У сковороду налийте олію, нагрійте. Покладіть кабачки та смажте на сильному вогні, постійно перевертаючи, до золотаво-коричневого кольору.
  4. В окремому посуді змішайте соєвий соус, гірчицю, спеції та ретельно перемішайте. Додайте пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп, знову перемішайте.
  5. Додайте заправку до кабачків, перемішайте і залиште на якийсь час, щоб просочилися.

Кабачки готові. Подавайте їх до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!

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