З’їсте самі, поки будете готувати: той самий рецепт кабачків корейською, який ви шукали
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Максимум задоволення при мінімумі інгредієнтів та часу
Овочі по-корейськи – смачна пікантна закуска. Вона чудово доповнить будь-який святковий стіл чи сімейний обід.
Дуже смачно у такий спосіб приготувати кабачки. За рецептом "1 хвилина" вони виходять хрусткими, ароматними та соковитими. А знадобиться вам для цього мінімум інгредієнтів та часу. Спробуємо?
Як приготувати кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- кабачок — 250-300 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1/2 ч. л.;
- часник 1-2 зубчики;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- кріп;
- спеції – на свій смак;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки, очистьте від шкірки. Розріжте кожен овоч вздовж на три частини, а потім упоперек таким чином, щоб вийшли прямокутні брусочки. Перекладіть у глибокий посуд.
- Посипте кабачки паприкою, борошном і перемішайте.
- У сковороду налийте олію, нагрійте. Покладіть кабачки та смажте на сильному вогні, постійно перевертаючи, до золотаво-коричневого кольору.
- В окремому посуді змішайте соєвий соус, гірчицю, спеції та ретельно перемішайте. Додайте пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп, знову перемішайте.
- Додайте заправку до кабачків, перемішайте і залиште на якийсь час, щоб просочилися.
Кабачки готові. Подавайте їх до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!