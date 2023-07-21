З’їсте самі, поки будете готувати: той самий рецепт кабачків корейською, який ви шукали

Максимум задоволення при мінімумі інгредієнтів та часу

Овочі по-корейськи – смачна пікантна закуска. Вона чудово доповнить будь-який святковий стіл чи сімейний обід.

Дуже смачно у такий спосіб приготувати кабачки. За рецептом "1 хвилина" вони виходять хрусткими, ароматними та соковитими. А знадобиться вам для цього мінімум інгредієнтів та часу. Спробуємо?

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

кабачок — 250-300 г;

борошно — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

гірчиця — 1/2 ч. л.;

часник 1-2 зубчики;

сіль — 1/2 ч. л.;

кріп;

спеції – на свій смак;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Помийте кабачки, очистьте від шкірки. Розріжте кожен овоч вздовж на три частини, а потім упоперек таким чином, щоб вийшли прямокутні брусочки. Перекладіть у глибокий посуд. Посипте кабачки паприкою, борошном і перемішайте. У сковороду налийте олію, нагрійте. Покладіть кабачки та смажте на сильному вогні, постійно перевертаючи, до золотаво-коричневого кольору. В окремому посуді змішайте соєвий соус, гірчицю, спеції та ретельно перемішайте. Додайте пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп, знову перемішайте. Додайте заправку до кабачків, перемішайте і залиште на якийсь час, щоб просочилися.

Кабачки готові. Подавайте їх до улюбленого м’яса за єврейським рецептом. Смачного!