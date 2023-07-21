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Съедите сами, пока будете готовить: тот самый рецепт кабачков по-корейски, который вы искали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятная вкуснятина из простых продуктов
Невероятная вкуснятина из простых продуктов. Фото odnaminyta.com

Максимум удовольствия при минимуме ингредиентов и времени

Овощи по-корейски – это вкусная пикантная закуска. Она отлично дополнит любой праздничный стол или семейный обед.

Очень вкусно таким способом приготовить кабачки. По рецепту "1 хвилина" они получаются хрустящими, ароматными и сочными. А пригодится вам для этого минимум ингредиентов и времени. Попробуем?

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

  • кабачок – 250-300 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соевый соус – 1 ст. л.;
  • горчица – 1/2 ч. л.;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • укроп;
  • специи – по своему вкусу;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, очистите их от шкурки. Разрежьте каждый овощ вдоль на три части, а затем поперек таким образом, чтобы получились прямоугольные брусочки. Переложите в глубокую посуду.
  2. Посыпьте кабачки паприкой, мукой и перемешайте.
  3. В сковороду налейте растительное масло, нагрейте. Положите кабачки и жарьте на сильном огне, постоянно переворачивая, до золотисто-коричневого цвета.
  4. В отдельной посуде смешайте соевый соус, горчицу, специи и тщательно перемешайте. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп, снова перемешайте.
  5. Добавьте заправку к кабачкам, перемешайте и оставьте на время, чтобы просочились.

Кабачки готовы. Подавайте их к любимому мясу по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

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