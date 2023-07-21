Съедите сами, пока будете готовить: тот самый рецепт кабачков по-корейски, который вы искали
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Максимум удовольствия при минимуме ингредиентов и времени
Овощи по-корейски – это вкусная пикантная закуска. Она отлично дополнит любой праздничный стол или семейный обед.
Очень вкусно таким способом приготовить кабачки. По рецепту "1 хвилина" они получаются хрустящими, ароматными и сочными. А пригодится вам для этого минимум ингредиентов и времени. Попробуем?
Как приготовить кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- кабачок – 250-300 г;
- мука – 1 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- горчица – 1/2 ч. л.;
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль – 1/2 ч. л.;
- укроп;
- специи – по своему вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Помойте кабачки, очистите их от шкурки. Разрежьте каждый овощ вдоль на три части, а затем поперек таким образом, чтобы получились прямоугольные брусочки. Переложите в глубокую посуду.
- Посыпьте кабачки паприкой, мукой и перемешайте.
- В сковороду налейте растительное масло, нагрейте. Положите кабачки и жарьте на сильном огне, постоянно переворачивая, до золотисто-коричневого цвета.
- В отдельной посуде смешайте соевый соус, горчицу, специи и тщательно перемешайте. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп, снова перемешайте.
- Добавьте заправку к кабачкам, перемешайте и оставьте на время, чтобы просочились.
Кабачки готовы. Подавайте их к любимому мясу по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!