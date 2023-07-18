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Кабачки получатся вкуснее мяса: копеечное блюдо, которое съедят мгновенно (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отбивные, но не из мяса, а из кабачков
Отбивные, но не из мяса, а из кабачков. Фото kolizhanka.com.ua

Не откажите себе в удовольствии попробовать новый рецепт!

Сезон кабачков и цукини раскрывает креативность в каждом, потому что все мы пытаемся найти способ приготовить их по-новому. У нас уже были и кабачки по-французски, и сырные палочки из кабачков, и даже наггетсы из кабачков.

Сегодня мы приготовим отбивные из кабачков во вкусном кляре по рецепту, опубликованном на YouTube-канале "Українська кухня". Блюдо получится таким вкусным, что с легкостью заменит любое мясное блюдо. Попробуем?

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 шт.;
  • мука кукурузная — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, копченая паприка, горчица — по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут.
  2. Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр.
  3. Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку.
  4. Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду.
  5. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.

Подавайте такие кабачковые отбивные с любимым соусом и домашним хлебом. Приятного аппетита!

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