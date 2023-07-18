Кабачки получатся вкуснее мяса: копеечное блюдо, которое съедят мгновенно (видео)

Не откажите себе в удовольствии попробовать новый рецепт!

Сезон кабачков и цукини раскрывает креативность в каждом, потому что все мы пытаемся найти способ приготовить их по-новому. У нас уже были и кабачки по-французски, и сырные палочки из кабачков, и даже наггетсы из кабачков.

Сегодня мы приготовим отбивные из кабачков во вкусном кляре по рецепту, опубликованном на YouTube-канале "Українська кухня". Блюдо получится таким вкусным, что с легкостью заменит любое мясное блюдо. Попробуем?

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

кабачки — 3 шт.;

мука кукурузная — 200 г;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

соль, копченая паприка, горчица — по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут. Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр. Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку. Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.

Подавайте такие кабачковые отбивные с любимым соусом и домашним хлебом. Приятного аппетита!