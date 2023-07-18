Кабачки получатся вкуснее мяса: копеечное блюдо, которое съедят мгновенно (видео)
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Не откажите себе в удовольствии попробовать новый рецепт!
Сезон кабачков и цукини раскрывает креативность в каждом, потому что все мы пытаемся найти способ приготовить их по-новому. У нас уже были и кабачки по-французски, и сырные палочки из кабачков, и даже наггетсы из кабачков.
Сегодня мы приготовим отбивные из кабачков во вкусном кляре по рецепту, опубликованном на YouTube-канале "Українська кухня". Блюдо получится таким вкусным, что с легкостью заменит любое мясное блюдо. Попробуем?
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
- кабачки — 3 шт.;
- мука кукурузная — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, копченая паприка, горчица — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут.
- Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр.
- Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку.
- Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду.
- Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.
Подавайте такие кабачковые отбивные с любимым соусом и домашним хлебом. Приятного аппетита!