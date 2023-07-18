Кабачки вийдуть смачнішими за м’ясо: копійкове блюдо, яке з’їдять миттєво (відео)

Чи не відмовте собі в задоволенні спробувати новий рецепт!

Сезон кабачків та цукіні розкриває креативність у кожному, тому що всі ми намагаємося знайти спосіб приготувати їх по-новому. У нас уже були і кабачки по-французьки, і сирні палички з кабачків, і навіть нагетси з кабачків.

Сьогодні ми приготуємо відбивні з кабачків у смачному клярі за рецептом, опублікованим на YouTube-каналі "Українська кухня". Страва вийде такою смачною, що з легкістю замінить будь-яку м’ясну страву. Спробуємо?

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

кабачки — 3 шт.;

борошно кукурудзяне — 200 г;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 100 г;

сіль, копчена паприка, гірчиця — до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Розріжте кожен кабачок навпіл і наріжте слайсами. Потім трохи відбийте молотком для відбивних та посоліть. Відставте на 15 хвилин. Тим часом приготуйте кляр. З’єднайте яйця з гірчицею, сіллю та копченою паприкою. Додайте натертий на дрібній тертці сир. Висипте на плоску тарілку кукурудзяне борошно. Вилийте на розігріту сковороду олію. Обваляйте кожен шматок кабачка спочатку в борошні, потім в яйці з сиром, знову в борошні та викладіть на сковороду. Обсмажуйте по обидва боки до золотистого кольору. Готові кабачки викладіть на застелену паперовими рушниками тарілку.

Подавайте такі кабачкові відбивні з улюбленим соусом та домашнім хлібом. Смачного!