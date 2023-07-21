Про магазинні цукерки не згадають навіть діти: рецепт простих домашніх ласощів

Такі солодощі виходить не лише смачними, а й корисними

Ми розповідали, як готувати смачний літній торт без випічки. Та, якщо хочеться чогось ще простішого, зверніть увагу на цей рецепт домашніх цукерок.

Їх нескладно готувати, а результат перевершить всі очікування. Ці цукерочки припадуть до смаку навіть найбільшим вередунам. І, як додатковий бонус, вони виходять не лише смачними, а й повністю домашніми. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

рис – 100 г;

сир – 100 г;

натуральний мед – 2 ст.

молоко – 250 мл;

сіль – 1 щіпка;

какао – 30 г.

Спосіб приготування:

Рис відварюємо у підсоленому молоці до готовності. Поки він охолоджується, слід підготувати інші інгредієнти. Сир і мед змішуємо у окремій мисці. Охололий рис і сир з медом перебиваємо у блендері до однорідної маси. Після цього готову масу ставимо у холодильник. Вона повинна застигнути. Далі можна формувати цукерки. Вологими руками скочуємо невеликі кульки та обвалюємо їх у какао.

Якщо бажаєте, какао можна замінити кокосовою стружкою. Також ми розповідали, як спекти смачну вишневу шарлотку.