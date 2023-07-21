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Про магазинні цукерки не згадають навіть діти: рецепт простих домашніх ласощів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант до кави чи чаю
Чудовий варіант до кави чи чаю. Фото Сегодня

Такі солодощі виходить не лише смачними, а й корисними

Ми розповідали, як готувати смачний літній торт без випічки. Та, якщо хочеться чогось ще простішого, зверніть увагу на цей рецепт домашніх цукерок.

Їх нескладно готувати, а результат перевершить всі очікування. Ці цукерочки припадуть до смаку навіть найбільшим вередунам. І, як додатковий бонус, вони виходять не лише смачними, а й повністю домашніми. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

  • рис – 100 г;
  • сир – 100 г;
  • натуральний мед – 2 ст.
  • молоко – 250 мл;
  • сіль – 1 щіпка;
  • какао – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Рис відварюємо у підсоленому молоці до готовності. Поки він охолоджується, слід підготувати інші інгредієнти.
  2. Сир і мед змішуємо у окремій мисці. Охололий рис і сир з медом перебиваємо у блендері до однорідної маси.
  3. Після цього готову масу ставимо у холодильник. Вона повинна застигнути.
  4. Далі можна формувати цукерки. Вологими руками скочуємо невеликі кульки та обвалюємо їх у какао.

Якщо бажаєте, какао можна замінити кокосовою стружкою. Також ми розповідали, як спекти смачну вишневу шарлотку.

Теги:
#Рецепт #Какао #Цукерки #Десерт