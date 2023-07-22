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Ви станете законодавцем кулінарної моди серед друзів: незвичайний рецепт фаршированих огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фаршировані огірки — чудова закуска до м’яса
Фаршировані огірки — чудова закуска до м’яса. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Легко, просто та неймовірно смачно

Хто б міг подумати, що огірки можна не лише додавати у вітамінні салати та консервувати на зиму. З них може вийти дуже незвичайна, але неймовірно смачна закуска.

Варто лише трохи взяти звичайнісінькі продукти, трохи над ними почаклувати – і на вашому столі досить незвичайна страва. Такі хрусткі, в міру гостренькі та дуже смачні фаршировані огірки від "Школи життя" ідеально підійдуть до будь-якого м’яса.

Як приготувати фаршировані огірки

Інгредієнти:

  • огірки – 1 кг;
  • сіль – 1,5 ст. л. з гіркою;
  • морква – 200 г;
  • цибуля – 200 г;
  • зелена цибуля – 25 г;
  • кінза (можна замінити петрушкою) – 25 г;
  • часник – 20 г;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • гострий чилі перець пластівцями – 1 ч. л.;
  • рибний чи соєвий соус – 100 мл;
  • вода питна – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Огірки надрізаємо вздовж хрест-навхрест не до кінця.
  2. Засипаємо огірки сіллю, добре втираємо в розрізи та залишаємо просочуватися на 20-25 хвилин.
  3. Моркву натираємо на корейській тертці та перекладаємо у салатник. Туди ж відправляємо нарізану на великі шматки зелену цибулю і дрібно порубану кінзу.
  4. Додаємо нарізаний часник, цибулю і ретельно перемішуємо руками.
  5. Всипаємо цукор, пластівці гострого перцю, вливаємо рибний соус, трохи питної води, добре перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин.
  6. Огірки ретельно промиваємо від солі під проточною водою і фаршируємо надрізи овочевою сумішшю. Відправляємо на 10 хвилин у холодильник.

Подавайте страву з улюбленим м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Огірки #Готуємо вдома