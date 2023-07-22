Ви станете законодавцем кулінарної моди серед друзів: незвичайний рецепт фаршированих огірків
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Легко, просто та неймовірно смачно
Хто б міг подумати, що огірки можна не лише додавати у вітамінні салати та консервувати на зиму. З них може вийти дуже незвичайна, але неймовірно смачна закуска.
Варто лише трохи взяти звичайнісінькі продукти, трохи над ними почаклувати – і на вашому столі досить незвичайна страва. Такі хрусткі, в міру гостренькі та дуже смачні фаршировані огірки від "Школи життя" ідеально підійдуть до будь-якого м’яса.
Як приготувати фаршировані огірки
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- сіль – 1,5 ст. л. з гіркою;
- морква – 200 г;
- цибуля – 200 г;
- зелена цибуля – 25 г;
- кінза (можна замінити петрушкою) – 25 г;
- часник – 20 г;
- цукор — 2 ч. л.;
- гострий чилі перець пластівцями – 1 ч. л.;
- рибний чи соєвий соус – 100 мл;
- вода питна – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Огірки надрізаємо вздовж хрест-навхрест не до кінця.
- Засипаємо огірки сіллю, добре втираємо в розрізи та залишаємо просочуватися на 20-25 хвилин.
- Моркву натираємо на корейській тертці та перекладаємо у салатник. Туди ж відправляємо нарізану на великі шматки зелену цибулю і дрібно порубану кінзу.
- Додаємо нарізаний часник, цибулю і ретельно перемішуємо руками.
- Всипаємо цукор, пластівці гострого перцю, вливаємо рибний соус, трохи питної води, добре перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин.
- Огірки ретельно промиваємо від солі під проточною водою і фаршируємо надрізи овочевою сумішшю. Відправляємо на 10 хвилин у холодильник.
Подавайте страву з улюбленим м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!