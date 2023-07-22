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Вы станете законодателем кулинарной моды среди друзей: необычный рецепт фаршированных огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фаршированные огурцы - отличная закуска к мясу
Фаршированные огурцы - отличная закуска к мясу. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Легко, просто и невероятно вкусно

Кто бы мог подумать, что огурцы можно не только добавлять в витаминные салаты и консервировать на зиму. Из них может получиться очень необычная, но невероятно вкусная закуска.

Стоит только немного взять самые обычные продукты, немного над ними поколдовать – и на вашем столе довольно необычное блюдо. Такие хрустящие, в меру остренькие и очень вкусные фаршированные огурцы от "Школи життя" идеально подойдут к любому мясу.

Как приготовить фаршированные огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг.;
  • соль – 1,5 ст. л. с горкой;
  • морковь – 200 г.;
  • лук – 200 г.;
  • зеленый лук – 25 г.;
  • кинза (можно заменить петрушкой) – 25 г.;
  • чеснок – 20 г.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • острый чили перец хлопьями – 1 ч.л.;
  • рыбный или соевый соус – 100 мл;
  • вода питьевая – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Огурцы надрезаем вдоль крест-накрест не до конца.
  2. Засыпаем огурцы солью, хорошо втираем в разрезы и оставляем пропитываться на 20-25 минут.
  3. Морковь натираем на корейской терке и перекладываем в салатник. Туда же отправляем крупно нарезанный зеленый лук и мелко изрубленную кинзу.
  4. Добавляем нарезанный чеснок, репчатый лук и тщательно перемешиваем руками.
  5. Всыпаем сахар, хлопья острого перца, вливаем рыбный соус, чуть-чуть питьевой воды, хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут.
  6. Огурцы тщательно промываем от соли под проточной водой и фаршируем надрезы овощной смесью. Отправляем на 10 минут в холодильник.

Подавайте блюдо с любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

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