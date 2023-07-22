Вы станете законодателем кулинарной моды среди друзей: необычный рецепт фаршированных огурцов

Легко, просто и невероятно вкусно

Кто бы мог подумать, что огурцы можно не только добавлять в витаминные салаты и консервировать на зиму. Из них может получиться очень необычная, но невероятно вкусная закуска.

Стоит только немного взять самые обычные продукты, немного над ними поколдовать – и на вашем столе довольно необычное блюдо. Такие хрустящие, в меру остренькие и очень вкусные фаршированные огурцы от "Школи життя" идеально подойдут к любому мясу.

Как приготовить фаршированные огурцы

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.;

соль – 1,5 ст. л. с горкой;

морковь – 200 г.;

лук – 200 г.;

зеленый лук – 25 г.;

кинза (можно заменить петрушкой) – 25 г.;

чеснок – 20 г.;

сахар – 2 ч. л.;

острый чили перец хлопьями – 1 ч.л.;

рыбный или соевый соус – 100 мл;

вода питьевая – 100 мл.

Способ приготовления:

Огурцы надрезаем вдоль крест-накрест не до конца. Засыпаем огурцы солью, хорошо втираем в разрезы и оставляем пропитываться на 20-25 минут. Морковь натираем на корейской терке и перекладываем в салатник. Туда же отправляем крупно нарезанный зеленый лук и мелко изрубленную кинзу. Добавляем нарезанный чеснок, репчатый лук и тщательно перемешиваем руками. Всыпаем сахар, хлопья острого перца, вливаем рыбный соус, чуть-чуть питьевой воды, хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут. Огурцы тщательно промываем от соли под проточной водой и фаршируем надрезы овощной смесью. Отправляем на 10 минут в холодильник.

Подавайте блюдо с любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!