Вы станете законодателем кулинарной моды среди друзей: необычный рецепт фаршированных огурцов
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Легко, просто и невероятно вкусно
Кто бы мог подумать, что огурцы можно не только добавлять в витаминные салаты и консервировать на зиму. Из них может получиться очень необычная, но невероятно вкусная закуска.
Стоит только немного взять самые обычные продукты, немного над ними поколдовать – и на вашем столе довольно необычное блюдо. Такие хрустящие, в меру остренькие и очень вкусные фаршированные огурцы от "Школи життя" идеально подойдут к любому мясу.
Как приготовить фаршированные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.;
- соль – 1,5 ст. л. с горкой;
- морковь – 200 г.;
- лук – 200 г.;
- зеленый лук – 25 г.;
- кинза (можно заменить петрушкой) – 25 г.;
- чеснок – 20 г.;
- сахар – 2 ч. л.;
- острый чили перец хлопьями – 1 ч.л.;
- рыбный или соевый соус – 100 мл;
- вода питьевая – 100 мл.
Способ приготовления:
- Огурцы надрезаем вдоль крест-накрест не до конца.
- Засыпаем огурцы солью, хорошо втираем в разрезы и оставляем пропитываться на 20-25 минут.
- Морковь натираем на корейской терке и перекладываем в салатник. Туда же отправляем крупно нарезанный зеленый лук и мелко изрубленную кинзу.
- Добавляем нарезанный чеснок, репчатый лук и тщательно перемешиваем руками.
- Всыпаем сахар, хлопья острого перца, вливаем рыбный соус, чуть-чуть питьевой воды, хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут.
- Огурцы тщательно промываем от соли под проточной водой и фаршируем надрезы овощной смесью. Отправляем на 10 минут в холодильник.
Подавайте блюдо с любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!