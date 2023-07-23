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Жодного тіста: такі міні-піци на баклажанах ви будете готувати весь сезон

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Якщо піца – то лише на баклажанах!
Якщо піца – то лише на баклажанах!. Фото shuba.life

Спробуйте — і ви купуватимете баклажани тільки для цієї страви!

Ви можете встояти перед шматочком піци з улюбленою начинкою? Мабуть, навряд. Кожен хоч іноді, але купує цю смакоту, попри її калорійність.

А чи можна приготувати її вдома та ще й щоб не возитися з тестом? Так, якщо це будуть міні-піци на баклажанах за рецептом Shuba. Заінтриговані? Тоді знайомтеся з рецептом і готувати вперед!

Як приготувати міні-піци на баклажанах.

Інгредієнти на 4 порції:

  • баклажан — 1 шт.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • селера, стебло — 1 шт.;
  • сушений чебрець — 1/2 ч. л.;
  • орегано сушене — 1/2 ч. л.;
  • томати — 4 шт.;
  • томатне пюре — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • петрушка, гілочка — 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте масло у великій сковороді та обсмажте нарізаний на кружечки баклажан з обох боків до золотистого кольору та готовності.
  2. Додайте в сковороду ще олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю протягом 5 хвилин. Додайте пропущений через прес часник і нарізану селеру на 2 хвилини
  3. Додайте нарізані помідори та томатне пюре, мед, трави та приправи. Гасіть під кришкою 20 хвилин.
  4. Покладіть 1 столову ложку томатної начинки на кожну скибочку баклажана і посипте петрушкою. Подавайте. Можна за бажанням викласти на деко, притрусити тертим сиром і запікати протягом 10 хвилин.

Ці маленькі міні-піци мають чудовий смак. Вони відмінно підходять для святкового столу або звичайної вечері як гарнір до смаженого курячого м’яса.

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#Рецепт #Піца #Баклажани #Готуємо вдома