Жодного тіста: такі міні-піци на баклажанах ви будете готувати весь сезон

Спробуйте — і ви купуватимете баклажани тільки для цієї страви!

Ви можете встояти перед шматочком піци з улюбленою начинкою? Мабуть, навряд. Кожен хоч іноді, але купує цю смакоту, попри її калорійність.

А чи можна приготувати її вдома та ще й щоб не возитися з тестом? Так, якщо це будуть міні-піци на баклажанах за рецептом Shuba. Заінтриговані? Тоді знайомтеся з рецептом і готувати вперед!

Як приготувати міні-піци на баклажанах.

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 1 шт.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

селера, стебло — 1 шт.;

сушений чебрець — 1/2 ч. л.;

орегано сушене — 1/2 ч. л.;

томати — 4 шт.;

томатне пюре — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

петрушка, гілочка — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте масло у великій сковороді та обсмажте нарізаний на кружечки баклажан з обох боків до золотистого кольору та готовності. Додайте в сковороду ще олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю протягом 5 хвилин. Додайте пропущений через прес часник і нарізану селеру на 2 хвилини Додайте нарізані помідори та томатне пюре, мед, трави та приправи. Гасіть під кришкою 20 хвилин. Покладіть 1 столову ложку томатної начинки на кожну скибочку баклажана і посипте петрушкою. Подавайте. Можна за бажанням викласти на деко, притрусити тертим сиром і запікати протягом 10 хвилин.

Ці маленькі міні-піци мають чудовий смак. Вони відмінно підходять для святкового столу або звичайної вечері як гарнір до смаженого курячого м’яса.