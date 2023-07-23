Жодного тіста: такі міні-піци на баклажанах ви будете готувати весь сезон
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Спробуйте — і ви купуватимете баклажани тільки для цієї страви!
Ви можете встояти перед шматочком піци з улюбленою начинкою? Мабуть, навряд. Кожен хоч іноді, але купує цю смакоту, попри її калорійність.
А чи можна приготувати її вдома та ще й щоб не возитися з тестом? Так, якщо це будуть міні-піци на баклажанах за рецептом Shuba. Заінтриговані? Тоді знайомтеся з рецептом і готувати вперед!
Як приготувати міні-піци на баклажанах.
Інгредієнти на 4 порції:
- баклажан — 1 шт.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- селера, стебло — 1 шт.;
- сушений чебрець — 1/2 ч. л.;
- орегано сушене — 1/2 ч. л.;
- томати — 4 шт.;
- томатне пюре — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- петрушка, гілочка — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте масло у великій сковороді та обсмажте нарізаний на кружечки баклажан з обох боків до золотистого кольору та готовності.
- Додайте в сковороду ще олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю протягом 5 хвилин. Додайте пропущений через прес часник і нарізану селеру на 2 хвилини
- Додайте нарізані помідори та томатне пюре, мед, трави та приправи. Гасіть під кришкою 20 хвилин.
- Покладіть 1 столову ложку томатної начинки на кожну скибочку баклажана і посипте петрушкою. Подавайте. Можна за бажанням викласти на деко, притрусити тертим сиром і запікати протягом 10 хвилин.
Ці маленькі міні-піци мають чудовий смак. Вони відмінно підходять для святкового столу або звичайної вечері як гарнір до смаженого курячого м’яса.