Без такої закуски навіть на пікнік не ходитимете: хот-доги не встигатимете діставати з духовки

Такі хот-доги готуватимете завжди

Що означає ідеальний хот-дог ? Соковиті ковбаски, вкриті хрусткими беконом та лавашем, з ніжною сирною начинкою – це звучить дуже привабливо! Навряд чи ви відмовитеся від такої смакоти!

А що, якщо замінити булочки для хот-дога на лаваш? Ні, ми впевнені, що вам сподобається ця ідея від Shuba. Таким смачним фастфудом ви зможете почастувати та своїх рідних, і гостей. Готувати хот-дог дуже просто і швидко, а страва виходить неймовірно ситною та апетитною.

Як приготувати хот-дог у лаваші

Інгредієнти на 6 порцій:

тонкий лаваш — 6 шт.;

ковбаски для смаження (можна взяти сосиски) — 6 шт.;

бекон — 6 шт.;

яйця курячі — 3 шт.;

борошно пшеничне — 20 г;

молоко — 40 мл;

сир твердий — 120 г;

кетчуп — 60 мл;

олія соняшникова — 20 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У глибокій тарілці збийте яйця. Додайте борошно, молоко, сіль і добре розмішайте. Масою, що вийшла, змастіть листи лаваша. Далі викладіть по одному слайсу бекону, зверху по одній ковбасці. Посипте сиром (трохи залиште для декору), полийте вздовж ковбаски кетчупом. Поверніть лаваші рулетиками. Змастіть олією форму для запікання. Покладіть в неї хот-доги та посипте сиром, що залишився сиром. Запікайте в розігрітій до 180 ° C 20 хвилин.

Лаваш для хот-догу можна також приготувати самостійно. Готуйте швидко, смачно та із задоволенням!