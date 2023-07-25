Без такої закуски навіть на пікнік не ходитимете: хот-доги не встигатимете діставати з духовки
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Такі хот-доги готуватимете завжди
Що означає ідеальний хот-дог ? Соковиті ковбаски, вкриті хрусткими беконом та лавашем, з ніжною сирною начинкою – це звучить дуже привабливо! Навряд чи ви відмовитеся від такої смакоти!
А що, якщо замінити булочки для хот-дога на лаваш? Ні, ми впевнені, що вам сподобається ця ідея від Shuba. Таким смачним фастфудом ви зможете почастувати та своїх рідних, і гостей. Готувати хот-дог дуже просто і швидко, а страва виходить неймовірно ситною та апетитною.
Як приготувати хот-дог у лаваші
Інгредієнти на 6 порцій:
- тонкий лаваш — 6 шт.;
- ковбаски для смаження (можна взяти сосиски) — 6 шт.;
- бекон — 6 шт.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно пшеничне — 20 г;
- молоко — 40 мл;
- сир твердий — 120 г;
- кетчуп — 60 мл;
- олія соняшникова — 20 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У глибокій тарілці збийте яйця. Додайте борошно, молоко, сіль і добре розмішайте.
- Масою, що вийшла, змастіть листи лаваша. Далі викладіть по одному слайсу бекону, зверху по одній ковбасці. Посипте сиром (трохи залиште для декору), полийте вздовж ковбаски кетчупом. Поверніть лаваші рулетиками.
- Змастіть олією форму для запікання. Покладіть в неї хот-доги та посипте сиром, що залишився сиром. Запікайте в розігрітій до 180 ° C 20 хвилин.
Лаваш для хот-догу можна також приготувати самостійно. Готуйте швидко, смачно та із задоволенням!