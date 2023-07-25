Без такой закуски даже на пикник не будете ходить: хот-доги не будете успевать доставать из духовки
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Такие хот-доги будете готовить всегда
Что значит идеальный хот-дог? Сочные колбаски, покрытые хрустящими беконом и лавашем, с нежной сырной начинкой — это звучит слишком заманчиво! Вряд ли вы откажетесь от такой вкуснятины!
А что, если заменить булочки для хот-дога на лаваш? Нет, мы уверены, что вам понравится эта идея от Shuba. Таким вкусным фастфудом вы сможете угостить и своих родных, и гостей. Готовить хот-дог очень просто и быстро, а блюдо получается невероятно сытным и аппетитным.
Как приготовить хот-дог в лаваше
Ингредиенты на 6 порций:
- тонкий лаваш — 6 шт.;
- колбаски для жарки (можно взять сосиски) — 6 шт.;
- бекон — 6 шт.;
- яйца куриные — 3 шт.;
- мука пшеничная — 20 г;
- молоко — 40 мл;
- сыр твердый — 120 г;
- кетчуп — 60 мл;
- масло подсолнечное — 20 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокой тарелке взбейте яйца. Добавьте муку, молоко, соль и хорошо размешайте.
- Получившейся массой смажьте листы лаваша. Далее выложите по одному слайсу бекона, сверху по одной колбаске. Посыпьте сыром (немного оставьте для декора), полейте вдоль колбаски кетчупом. Сверните лаваши рулетиками.
- Смажьте растительным маслом форму для запекания. Положите в нее хот-доги и посыпьте сверху оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C 20 минут.
Лаваш для хот-дога можно приготовить также самостоятельно. Готовьте быстро, вкусно и с удовольствием!