Без такой закуски даже на пикник не будете ходить: хот-доги не будете успевать доставать из духовки

Такие хот-доги будете готовить всегда

Что значит идеальный хот-дог? Сочные колбаски, покрытые хрустящими беконом и лавашем, с нежной сырной начинкой — это звучит слишком заманчиво! Вряд ли вы откажетесь от такой вкуснятины!

А что, если заменить булочки для хот-дога на лаваш? Нет, мы уверены, что вам понравится эта идея от Shuba. Таким вкусным фастфудом вы сможете угостить и своих родных, и гостей. Готовить хот-дог очень просто и быстро, а блюдо получается невероятно сытным и аппетитным.

Как приготовить хот-дог в лаваше

Ингредиенты на 6 порций:

тонкий лаваш — 6 шт.;

колбаски для жарки (можно взять сосиски) — 6 шт.;

бекон — 6 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

мука пшеничная — 20 г;

молоко — 40 мл;

сыр твердый — 120 г;

кетчуп — 60 мл;

масло подсолнечное — 20 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой тарелке взбейте яйца. Добавьте муку, молоко, соль и хорошо размешайте. Получившейся массой смажьте листы лаваша. Далее выложите по одному слайсу бекона, сверху по одной колбаске. Посыпьте сыром (немного оставьте для декора), полейте вдоль колбаски кетчупом. Сверните лаваши рулетиками. Смажьте растительным маслом форму для запекания. Положите в нее хот-доги и посыпьте сверху оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C 20 минут.

Лаваш для хот-дога можно приготовить также самостоятельно. Готовьте быстро, вкусно и с удовольствием!