Солоний кавун: рецепт, який збереже та покращить смак ягоди

Найнезвичайніший рецепт найнезвичайнішої страви!

Як тільки кавуни з’являються на полицях супермарекетів та базарах, нічого іншого вже не хочеться. Величезна ягода смачна як самостійна страва, а ще з неї готують смачні джеми та навіть незвичайне пиво ! Але літо досить швидко минає, а разом із ним і сезон найсоковитішої ягоди. Чи можна щось зробити, щоб зберегти смак кавуна навіть узимку?

Разом із "Це Смак" ми знайшли вихід — солоні кавуни у банках. Багатьом ця ідея може здатися незвичайною, але варто спробувати — і всі питання відпадуть відразу. Замість різноманітних фруктових джемів та варення, замість звичних закусок – шматочок солоного кавуна, і нотка свіжого літа зазвучить у будь-яку пору року.

Як приготувати солоні кавуни.

Інгредієнти на 8 порцій:

кавун – 2 кг;

вода – 1 л;

оцет – 70 мл;

цукор – 3 ст. л.;

сіль – 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішайте воду, цукор та сіль. Масу кип’ятіть на повільному вогні 15 хвилин, після чого додайте оцет. Кавун наріжте невеликими шматками, помістіть у банку і залийте розсолом. Закрутіть банки та переверніть їх кришкою донизу. Укутайте та залиште до охолодження.

А взимку такі солоні кавуни можна посмажити. Спробуйте і не пошкодуєте!